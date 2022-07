Espetáculo “Descômodo” tem sessões gratuitas no Guará

O solo de dança, interpretado por Marilia Cunha, faz uma reflexão sobre a possibilidade de reencontros após a pandemia. Também haverá oficina

Depois de passar pelo Instituto Invenção Brasileira – Mercado Sul, “Descômodo” chega ao Auditório da Administração Regional do Guará. Interpretado pela atriz e dançarina Marilia Cunha, o espetáculo tem sessões gratuitas entre os dias 15 e 17 de julho. No domingo, haverá intérprete em Libras.

No palco, o solo de dança toma corpo no diálogo entre a casa e o corpo social buscando refletir sobre as marcas deixadas pela ausência do encontro, o contato profundo consigo e um retorno possível ao coletivo.

“Esse é um trabalho sobre incômodos. Aqui, buscamos pressionar os limites advindos dos universos das reclusões pandêmicas, na busca por habitá-los, torná-los paisagem, mas também desconstruir, desmontar, verter para dentro e devolver para fora de modo a deslocá-los. Que corpo é esse? Que casa é essa? O que apresentamos, é o corpo-casa que restou”, comenta o diretor Katu Buiati.

Oficina

Além do espetáculo, o projeto oferecerá gratuitamente a Oficina de Dança “Entre a Sala e a Cena” com quatro horas de duração. A atividade, no CEM 01 do Guará, é um convite para investigações corporais, em uma conexão direta entre o material explorado em sala de aula e o resultado cênico. A oficina é voltada para jovens e adultos interessados em dança, iniciantes ou iniciados.

SERVIÇO

Espetáculo Descômodo

De 15 a 17 de julho

Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Auditório da Administração Regional do Guará (QE 25 – Guará II)

Entrada franca

Não recomendado para menores de 12 anos

No domingo, sessão com interpretação em Libras

Duração: 35 minutos

Informações: (61) 98173-3450

Oficina de Dança – Entre a Sala e a Cena

Dia 04 de junho, sábado, das 14h às 18h, no CEM 01 do Guará (QE 07, Área Especial M – Guará I)

Inscrições gratuitas via formulário: https://forms.gle/Q3dgvtb1iNUSyY9c9

Público-alvo: jovens e adultos, iniciantes ou iniciados na dança

Número de vagas: até 20 participantes