Espetáculo “Descômodo” chega ao Sesc Garagem

Interpretado por Marilia Cunha, o solo de dança tem sessões nos dias 17 e 18 de setembro

Dirigido por Katu Buiati e interpretado por Marilia Cunha, o solo de dança “Descômodo” está de volta para curta temporada no Sesc Garagem (913 Sul). Os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada e meia solidária) e estão disponíveis no Sympla.

“Descômodo” versa sobre o que restou no corpo após as experiências de reclusão e isolamento. Idealizado durante a pandemia e concebido no retorno às atividades presenciais, o trabalho toma corpo no diálogo entre a casa e o corpo social buscando refletir sobre as marcas deixadas pela ausência do encontro, o contato profundo consigo e um retorno possível ao coletivo.

Descômodo é um trabalho sobre incômodos. O isolamento social, o prolongado mergulho individual na casa e a consequente aproximação de si e dos outros, o olhar profundo para si e para aqueles mais íntimos, o desconforto, o estranhamento.

SERVIÇO

Espetáculo Descômodo

Dias 17 e 18 de setembro

Sábado, às 20h; e domingo, às 19h, no Sesc Garagem (913 Sul)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada e meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível).

Ingressos disponíveis no link https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-descomodo/1705103

Não recomendado para menores de 12 anos

Informações: (61) 98173-3450