Espetáculo “Contos Partidos de Amor”

Espetáculo infanto-juvenil que, ao lado dos também musicais A Gaiola e Vamos Comprar um Poeta, compõe a “Trilogia do Amor”, com direção de Duda Maia

Pensando em levar alegria e poesia, a Palavra Z Produções Culturais irá proporcionar um delicioso encontro com a arte. Durante o mês de novembro, adultos e crianças poderão, de suas casas, assistir ao premiado musical, em um formato de cinema. Uma peça que provoca o pensamento, atiça a criatividade e estimula o diálogo entre pessoas de todas as idades.

A temporada, com patrocínio da Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e parceria do Centro Cultural Banco do Brasil será transmitida gratuitamente através do canal do Banco do Brasil no YouTube em www.youtube.com/c/bancodobrasil.

As sessões têm início às 16h entre os dias 6 e 28 de novembro, aos sábados e domingos. Reúna a família para assistir e se deleitar com essa história amorosa.

“Contos Partidos de Amor” apresenta a história de quatro pessoinhas apaixonadas e ciumentas, que discutem sobre relações possessivas e amorosas. A encenação se dá através de diálogos bem-humorados, uma sofisticada linguagem de movimento e uma direção musical que alinhava toda a encenação, as músicas em alguns números são tocadas pelo próprio grupo de intérpretes – Diego de Abreu, Isadora Medella, Juliana Linhares e Tiago Herz. A obra apresenta canções e contos originais de Eduardo Rios, inspirados na obra de Machado de Assis.

“Esbarrei com ‘Contos de Amor e Ciúme’, gostei do título e só depois vi que era do Machado de Assis. Fiquei entusiasmada em criar uma peça para crianças sobre o ciúme, a partir do universo do escritor”, lembra Duda Maia. “Todos nós sentimos ciúme e a criança também é muito ciumenta.

Para ela, acredita: “teatro para o público infantil não tem que ser apenas uma história legal, precisa ser necessário, trazer reflexões para quem assiste. É preciso não subestimar nem a inteligência das crianças e nem a capacidade de elas travarem diálogos importantes com os adultos”.

“Contos Partidos de Amor” foi o espetáculo vencedor do 11º Prêmio Zilka Sallaberry de Teatro Infantil, nas seguintes categorias: Melhor Direção – Duda Maia; e Melhor Figurino – Kika Lopes.

Fotos de divulgação: bit.ly/ContospartidosdeAmorFOTOS

Serviço:

Contos Partidos de Amor

Canal: youtube.com/c/bancodobrasil

Sessões: De 6 a 28 de novembro de 2021

Dias e horário: Aos sábados e domingo, sempre às 16h

Transmissão gratuita

Classificação: Livre para todos os públicos

Duração: 60 minutos

Ficha técnica:

Baseado na obra de Machado de Assis

Texto: Eduardo Rios

Direção e roteiro: Duda Maia

Diretora Assistente: Leticia Medella

Intérpretes-criadores: Diego de Abreu, Isadora Medella, Juliana Linhares e Tiago Herz

Trilha Sonora Original: Ricco Viana

Preparação Vocal: Agnes Moço

Figurino: Kika Lopes

Cenário: Diogo Monteiro

Iluminação: Renato Machado

Identidade Visual: Patrícia Clarkson

Fotografia: Renato Mangolin

Direção de Produção: Bruno Mariozz

Produção: Palavra Z produções culturais

Idealização: Camaleão produções culturais

Assessoria de imprensa: Território Comunicação