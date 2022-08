Espetáculo “Clodo – A Revelação”, por Sandra Duailibe, chega a Brasília 

Com mais de 70 anos de idade e em plena atividade, Clodo Ferreira será festejado em espetáculo idealizado pela cantora

Uma celebração cênica, poética e audiovisual, cantada em versos e contada em boa prosa, na batida do coração. Assim foi concebido o espetáculo “Clodo – A Revelação”, por Sandra Duailibe.

Realizado a partir de recursos do FAC, o projeto da cantora, sobre a obra do compositor, cantor e instrumentista Clodo Ferreira, mereceu pontuação máxima do edital de chamamento. O porquê poderá ser conferido em 02 de agosto, às 20 horas, no CTJ Hall, em apresentação única.

Durante o espetáculo, que contará com intérprete em libras, Sandra conduzirá o encontro marcado por muitas surpresas. Da parte musical, serão 12 canções interpretadas por ela, em sua maioria, Clodo e pelo convidado especial Farlley Derze. As notas extras de afeto e talento serão dadas pela participação do violonista João Ferreira e do percussionista Pedro Ferreira, os maiores orgulhos do pai, Clodo.

No repertório, “Cada Dia”, “Carece de Explicação”, “Corda de Aço”, “Revelação” e outros sucessos que marcam fases e parcerias importantes de sua trajetória e de tantos intérpretes, exemplo da própria Sandra.

Mais que um show, “Clodo-A Revelação” é uma homenagem ao instrumentista e compositor, que além da carreira solo, tem canções interpretadas por grandes nomes como Milton Nascimento, Nara Leão, MPB 4, Angela Maria, Zizi Possi, Ney Matogrosso, Fafá de Belém, Engenheiros do Hawaii, Wando, Nilson Lima, Salomão di Padua, Sandra Duailibe e tantos outros. A construção do evento, de forma intimista e elegante, busca passar ao público um pouco do tanto que o Clodo é.

Foto: Reprodução

A atração começa já no hall do teatro. Momentos da história de Clodo serão revelados através de um painel fotográfico e de um telão, onde lhe serão dedicados depoimentos.

Também haverá exposição de 32 obras feitas a partir da fusão da fotografia e pintura digital-nova faceta artística de Clodo-, além de um espaço para comercialização de livros e produtos fonográficos dos artistas que compõem esse espetáculo.

A partir da capital do pais, o artista, nascido em Teresina, no Piaui, desenvolveu uma carreira de muitos frutos ao longo de cerca de 56 anos, cantando e compondo só, com os irmãos Clésio e Climério, e também com artistas de renome internacional como Dominguinhos, Fagner, Evaldo Gouveia e Fausto Nilo.

Simultaneamente, tornou-se mestre em comunicação e doutor em História, contribuindo como acadêmico à frente da disciplina “Comunicação e Música”, na Universidade de Brasília (UnB). Hoje, o talento de Clodo também trilha outros caminhos. E se a música tem sido o principal veio de sua criação, a pintura fotográfica, descoberta durante a pandemia, tornou-se uma de suas paixões.

Serviço

“Clodo- A Revelação”, por Sandra Duailibe

Data: 02 de agosto

Horário: 20h

Local: Casa Thomas Jefferson Hall (SEPS 706/906)

Entrada: Ingressos gratuitos poderão ser retirados no local, no dia do evento, a partir das 17h

Capacidade:208 lugares

Classificação indicativa: Livre

Informações: (61) 99259-2824 (Ester Braga)

*O espaço está de acordo com as diretrizes da acessibilidade”