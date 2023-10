Espaço Cultural Renato Russo prepara programação gratuita para o Dia das Crianças

Programação especial é proposta pelo Instituto Janelas da Arte por meio do Programa Pedagógico-Formativo

O Espaço Cultural Renato Russo preparou uma celebração especial para o Dia das Crianças, oferecendo uma jornada repleta de arte, aprendizado e inclusão. O evento, marcado para o próprio dia 12 de outubro, das 11h às 18h, promete momentos inesquecíveis para toda a família. A programação destaca a magia do circo e a cultura popular com espetáculos, oficinas, contação de histórias e muito mais.

Na parte da manhã, 11h, Curta Cinema, sessão especial de curtas metragens adaptada para crianças com Transtorno do Espectro Autista, proporcionando uma experiência inclusiva para os pequenos e suas famílias.

A magia continua com contação de história “O Jaraguá”, às 15h, um conto encantador sobre o bicho esquisito que adora dançar com crianças e ensinar a cuidar da natureza. Às 17h, emoção e gargalhadas garantidas com “O Grande Circo dos Irmãos Saúde”, um espetáculo do Circo Teatro Artetude que explora a incrível arte da convivência. Encerrando a programação, às 18h, o hilariante “Palhágico Chouchou”, um show de truques incríveis, palhaçadas e trapalhadas.

Durante toda a tarde, o universo circense ganha vida através de oficinas de Palhaçaria, Bambolê, Perna de Pau, Malabares e Acrobacia de Solo, despertando nas crianças habilidades criativas e artísticas.

A classificação é livre e a entrada é gratuita para todos os espetáculos e atividades. Uma oportunidade única de compartilhar momentos inesquecíveis com as crianças e suas famílias. Mais detalhes podem ser obtidos no site oficial do Espaço Cultural Renato Russo ou no @espacoculturalrenatorusso.

A programação especial é proposta pelo Instituto Janelas da Arte por meio do Programa Pedagógico-Formativo e participação na composição da programação do Espaço Cultural Renato Russo e Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

Serviço

Dia das Crianças no Espaço Cultural Renato Russo

Data: 12 de outubro

Horário: Das 11h às 18h

Local: Espaço Cultural Renato Russo, Brasília

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita