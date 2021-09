EON Festival – Com preços populares, festival de música clássica acontece neste fim de semana

2ª edição do Festival de música clássica acontece dias 02 e 03 de outubro, no estacionamento do Nilson Nelson

Um evento para democratizar a música clássica. Este é o EON Festival, uma proposta criada e produzida em Brasília e que apresenta a sua segunda edição neste fim de semana, dias 02 e 03 de outubro, no estacionamento do Nilson Nelson, em local 100% ao ar livre.

No sábado. Dia 02, a partir das 19h30, a Orquestra Filarmônica de Brasília e a banda Quatro Estações apresentam o espetáculo “Legião Urbana Sinfônico” em um tributo a uma das mais icônicas bandas de Rock da cidade: Legião Urbana. No repertório, todos os clássicos que marcaram gerações com suas letras que até hoje são consideradas atuais. Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos através do site ou aplicativo www.sympla.com.br. A classificação é livre.

Já no domingo, dia 03, às 19h30, é a vez de um “Tributo à Cartola”, um dos cantores e compositores mais emblemáticos da MPB, com o grupo Estação do Choro. O espetáculo também homenageia Waldir Azevedo. Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos através do site ou aplicativo www.sympla.com.br. A classificação é livre.

EON Festival

Dias 02 e 03 de outubro (sábado e domingo)

Classificação: Livre

Estacionamento do Nilson Nelson

Instagram: @festivaleon

Ingressos: Sympla (www.sympla.com.br)