Entidade realiza tributo às vítimas de feminicídio no Distrito Federal

A Laço Branco Brasil – Rede Internacional de Proteção à Vítima, realiza, no próximo sábado (25), o Orange Day, tributo às vítimas de feminicídio no Distrito Federal. O encontro, marcado para o shopping Conjunto Nacional, propõe um debate sobre o tema da violência de gênero e realiza uma homenagem a todas as mulheres violadas.

Representando as 32 vítimas de feminicídio no DF no ano de 2023, serão soltos 32 balões brancos no céu da capital rederal. Representantes da sociedade civil e de instituições comprometidas com a não violência soltarão mais 300 balões de cor laranja simbolizando as mulheres e mobilizando a sociedade para a luta contra a violência de gênero.

Patrícia Zapponi, presidente da Rede Laço Branco Brasil, adverte para a necessidade de uma data específica que dá visibilidade ao tema. “A data é extremamente importante por promover a conscientização do enfrentamento à violência de gênero. Dizer não à violência, seja contra idosas, meninas, mulheres trans, a todo tipo de violência contra mulheres apenas por serem mulheres.”

O Orange Day foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012, e desde então homens e mulheres têm se unido na tentativa de conscientizar a população sobre os riscos, a prevenção e as atitudes a serem tomadas para mitigar as diversas formas de opressão contra mulheres.

Serviço:

Orange Day

Sábado, 25 de novembro de 2023

A partir das 14h

Local: Praça Lúcio Costa – Shopping Conjunto Nacional