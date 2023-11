Ensaio aberto da Capela Imperial abre temporada de pré-Carnaval neste sábado (11)

Festa é promovida em parceria com o Distrito Drag e tem entrada gratuita, em Taguatinga

O Distrito Drag e a Escola de Samba Capela Imperial promovem neste sábado (11/novembro) um ensaio aberto. A festa de rua começa às 14h no Setor QNJ (Via LJ 1, CNJ 1), em Taguatinga. Com entrada gratuita, a tarde de samba tem a participação do grupo Força das Pretas e da Roda de Samba dos Amigos, além de apresentação da bateria Chapa Quente.

Para a presidenta da Capela Imperial, Lili Gaspar, o ensaio aberto é o pontapé inicial do pré-carnaval 2024. “Vamos passar toda a nossa energia de uma escola de samba unida com os ritmistas da Bateria Chapa Quente. Vamos colocar todo o público para cantar e sambar junto”, anima-se. A festa é realizada com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF).

Além da bateria, do grupo Força das Pretas e da Roda de Samba dos Amigos, a festa tem a participação do casal de mestre-sala e porta-bandeira, dos intérpretes e passistas da agremiação, além da Rainha do Carnaval de Brasília, Laíssa Nayline.

Até o carnaval 2024, a Capela Imperial realiza uma série de ensaios abertos com a missão de valorizar a produção cultural de Taguatinga. “É a nossa maneira de chamar toda a nossa comunidade para nos preparamos para o desfile do próximo ano”, destaca Lili.

Tradição no carnaval

Fundada em 1976, a Capela Imperial é uma das escolas de samba mais tradicionais do Distrito Federal. Sua origem veio da necessidade de promover desfiles de carnaval para a comunidade do Rio de Janeiro que se transferiu para Brasília desde a época da fundação da capital. A agremiação foi a vencedora do Grupo Especial em 1996. Depois de oito anos afastada dos desfiles, voltou à passarela do samba neste ano e saiu como a vencedora do Grupo de Acesso. Em 2024, a escola volta ao Grupo Especial.

Cultura amplificada

Fundado em 2017, o Distrito Drag é referência nacional em produção cultural, formação artística, política e técnica para a comunidade LGBTQIA+. O coletivo artístico produz e amplifica diversas vertentes culturais. Entre as ações desenvolvidas pelo coletivo estão o premiado Bloco das Montadas, o Calendrag, o Festival Nacional de Arte Transformista, a Performática Drag, o Prêmio Jorge Lafond e a série de cursos de capacitação voltados para a economia criativa, o Qualifique-se +.

Serviço

Ensaio Aberto Capela Imperial

11 de novembro, a partir das 14h

QNJ, Via LJ 1, CNJ 1, Taguatinga. Localização: bit.ly/EnsaioAbertoCI

Entrada gratuita

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: instagram.com/ grescapelaimperial e instagram.com/distritodrag