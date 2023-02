Engels Espíritos comemora aniversário com show nesta sexta (10)

Além das próprias composições, Engels interpreta mestres da guitarra e do rock, como Zakk Wylde, Philip Sayce e Kenny Wayne Sheppard

O gaitista e cantor Engels Espíritos comemora mais um ano de vida com muita música em seu ‘Nivershow’, nesta sexta feira (10), no Feitiço das Artes (306 Norte). Engels resolveu atender os pedidos de seus fãs nas redes sociais para apresentar um show repleto de músicas autorais dos seus primeiros CDs, Harps Invasion e Faces da Gaita, que contêm composições próprias com influências do Blues, Folk e Rock.

Além das próprias composições, Engels interpreta mestres da guitarra e do rock, como Zakk Wylde, Philip Sayce e Kenny Wayne Sheppard. No show desta sexta, o artista estará acompanhado dos músicos Rafa Dornelles (violão e guitarra) e AJ (violão e guitarra).

‘Nivershow’ Engels Espíritos

Sexta-feira, 10 de fevereiro

A partir das 21h30

Feitiço das Artes – 306 Norte, bloco B

Ingressos a partir de R$ 30

Reservas: (61) 3548-1680