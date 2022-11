Encontro reúne colecionadores de moedas, cédulas e selos de todo o país

13º Encontro de Colecionadores em Brasília ocorre em 11 e 12 de novembro, com mais de 40 expositores de diferentes partes do Brasil

Brasília recebe, nos dias 11 e 12 de novembro, a 13ª edição do Encontro de Colecionadores em Brasília. O evento traz à capital artigos colecionáveis de todo o país, com mais de 40 expositores, além dos colecionadores de moedas, cédulas, selos, cartões telefônicos e figurinhas. A entrada é gratuita.

O encontro será realizado pela Associação Filatélica e Numismática de Brasília (AFNB) e sediado no hotel Windsor Plaza Brasília, no Setor Hoteleiro Sul. A expectativa de público para todo o evento é de 1800 pessoas, estima o vice-presidente da associação, Gilberto Cavalini Bailão. “Teremos ainda algumas novidades, como lançamento de uma medalha e uma cédula especial, em edições limitadas”, adianta.

Anualmente, o evento reúne colecionadores e entusiastas da filatelia (estudo de selos postais) e da numismática (estudo sobre moedas e medalhas).

Novidades

Em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil, celebrado em setembro, uma cédula especial será lançada no evento. De um lado, ela remete à parte do grito de “Eu fico!” de Dom Pedro I. No outro lado, simboliza Juscelino Kubitschek em Brasília. O item de colecionador acompanha um folder informativo e será limitado, com produção de apenas 500 unidades, vendidas por R$ 25 cada. Além disso, no evento, haverá uma exposição de moedas, cédulas e selos.

Outro destaque do evento é o lançamento de uma medalha especial que comemora os 25 anos da associação e homenageia os 60 anos de Brasília, celebrados em 2020. O item tinha o lançamento programado para dois anos atrás, contudo, foi atrasado por conta da pandemia. O lançamento terá uma edição especial, com 150 unidades à venda por R$ 25.

Sobre a Associação

Um dos objetivos desta edição do evento é conseguir ainda mais associados para a Associação Filatélica e Numismática de Brasília (AFNB). Fundada em 21 de abril de 1995, a associação tem como objetivo agregar e integrar colecionadores, de todos os tipos de coleção, sem exceção. As reuniões ocorrem sempre aos sábados, das 14h às 17h na sua sede no Brasília Rádio Center, na Asa Norte.

Quem tiver interesse em se associar pode preencher uma ficha cadastral e enviá-la para a associação com a cópia de um documento oficial com foto. A faixa de sócios juvenis, com até 17 anos, é isenta de pagamento. Sócios correspondentes, ou seja, que moram fora de Brasília, pagam R$ 50. Já os sócios locais, que residem na cidade, pagam R$ 100. Estes valores estarão vigentes até 31 de dezembro deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

13º Encontro de Colecionadores em Brasília

Quando: 11 e 12 de novembro, das 8h às 18h

Onde: hotel Windsor Plaza Brasília, na Asa Sul, ao lado do Venâncio Shopping

Entrada gratuita