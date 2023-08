“Encontro Muffin’s” reúne fãs do MustB no Parque da Cidade

Encontro ocorre no dia 16 de setembro, com atividades interativas, lanche, bingo e sorteio

O Estacionamento 11 do Parque da Cidade recebe, no dia 16 de setembro, pela primeira vez, o “Encontro Muffin’s”. O evento reúne fãs do MustB, grupo sul-coreano de k-pop que irá performar no Brasil em outubro, no K-festival. O encontro terá início às 14h e irá oferecer atividades interativas, lanche, bingo e sorteio.

A entrada do encontro é gratuita, mas é necessário preencher o formulário para controle da organização. A programação completa está no Instagram @mustbbrasilnews.

Thalyta Pessoa, 22 anos, é uma das organizadoras do evento, relembra que acompanha o MustB desde o debut e após o anúncio da vinda deles para o Brasil, ela decidiu organizar o encontro. “Sou simplesmente apaixonada pelo grupo. Outras fãs também abraçaram o projeto e novas ideias foram surgindo. Queremos que o MustB receba aqui no Brasil, todo amor, carinho, respeito e admiração que temos por eles”, afirma.

Além de Thalyta, Samara, Éricka, Ariel e Rebeca estão organizando o encontro dos Muffin’s. Lá os participantes ainda poderão assinar uma bandeira e levar cartas para os integrantes, que serão traduzidas para o coreano por Rebeca. Tudo será entregue ao grupo MustB.

De acordo com as organizadoras, Brasília tem muitos fãs de k-pop, especialmente do MustB. Por isso, decidiram organizar um encontro para reunir os interessados em um evento com programação especial.

Para demonstrar apoio ao MustB, as organizadoras criaram um projeto para a confecção de um lightstick fanmade (bastão luminoso utilizado em shows por fãs de k-pop) e plaquinhas personalizadas do grupo sul-coreano. Para quem participou do projeto, os itens serão entregues no dia do encontro.

Serviço:

Encontro Muffin’s DF

Data: 16 de setembro

Local: Parque da Cidade – Estacionamento 11

Horário: 14 às 18 horas

Ingressos: Gratuitos no formulário

Mais informações: no Instagram @mustbbrasilnews