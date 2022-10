Encontro com princesas e heróis animam o mês das crianças

A programação ocorrerá nos dias 8, 9, 12, 15 e 16 de outubro, e cada encontro tem duração de 50 minutos

Princesas e heróis mirins de plantão, atenção! Durante o mês das crianças, seus personagens favoritos podem estar no Taguatinga Shopping. Entre os dias 8 e 16 de outubro, o TGS promete divertir a criançada com encontros especiais: num ambiente de puro encanto e decoração lúdica, o público mirim poderá saborear um delicioso lanche ao lado das princesas Ariel, Rapunzel, Elsa e dos heróis Batman, Homem Aranha, Homem de Ferro, entre outros.

A programação ocorrerá nos dias 8, 9, 12, 15 e 16 de outubro. Cada encontro tem duração de 50 minutos. Os interessados podem efetuar o cadastro no site do shopping ou no Balcão de Informações (1º Piso) e retirar o seu voucher no horário e data do encontro com o personagem que mais gosta. A ação é gratuita e cada encontro tem capacidade para receber 25 crianças.

Programação

Dia 08 de outubro, sábado

Cinderela e Aurora + Capitão América e Homem Aranha

Horários: 10h às 11h, 16h às 17h e 19h às 20h



Dia 09 de outubro, domingo

Ariel e Jasmine + Homem de Ferro e Flash

Horários: 14h às 15h, 16h às 17h e 18h às 19h



Dia 12 de outubro, quarta-feira

Elsa e Moana + Hulk e Batman

Horários: 10h às 11h, 16h às 17h e 19h às 20h



Dia 15 de outubro, sábado

Bela e Rapunzel + Super Homem e Capitão América

Horários: 10h às 11h, 16h às 17h e 19h às 20h



Dia 16 de outubro, domingo

Branca de Neve e Isabela + Homem Aranha e Homem de Ferro

Horários: 14h às 15h, 16h às 17h e 18h às 19h