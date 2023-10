Empresário promove evento de empreendedorismo em Brasília

Com 12 horas de duração, o evento reunirá palestras de especialistas com foco no desenvolvimento de novas estratégias de negócios

O empresário Gabriel Mancine comandará, neste sábado (28), o Raio Experience, voltado para entusiastas do mundo do empreendedorismo. Com 12 horas de duração, o evento reunirá palestras de especialistas com foco no desenvolvimento de novas estratégias de negócios.

O Raio Experience promete treinar e orientar empreendedores e empresários. As atividades do evento irão apresentar técnicas, ferramentas e dinâmicas para empreender com qualidade.

O ingresso custa a partir de R$ 147 no site do próprio Gabriel Mancine.

Sobre o empresário

Gabriel Mancine é brasiliense e se diz empreendedor desde os 9 anos. O empresário é criador do Raio Movement, um ecossistema de empreendedores que “atuam sob a luz da palavra de Deus”. “O Raio Experience te ensinará a ter uma visão estratégica para aumento da sua produtividade profissional e pessoal”, promete Gabriel.

Serviço

Raio Experience

Sábado, 28 de outubro

Das 8h às 20h

No Hípica Hall – Setor Hípico, trecho 3, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 147 no site

Mais informações: @raiomovement