Embaixada oferece programação gratuita na Feira do Japão 2021

A Embaixada do Japão prepara uma programação gratuita para o público da Feira do Japão 2021, novo formato do tradicional Festival do Japão de Brasília. Concebido neste ano em escala reduzida para se adequar aos protocolos de segurança e prevenção à Covid-19, o evento será realizado nos dias 5, 6 e 7 de novembro, no Clube do Congresso.

Correalizadora da feira, em conjunto com a Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste (Feanbra), a Embaixada do Japão estará presente em todos os dias do evento com um estande aberto ao público. No espaço, os visitantes poderão conferir uma exposição de objetos japoneses, materiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020, conteúdo cultural e atendimento de dúvidas sobre as bolsas de estudos do governo japonês (bolsas MEXT).

O chef da residência oficial do embaixador, Kazumine Nohara, vai compartilhar com o público os segredos do preparo do tempurá, soba, mousse de matchá e chá verde. Em até 5 sessões diárias, as demonstrações de culinária serão acompanhadas de demonstrações do preparo dos alimentos em tempo real. As oficinas serão em japonês, com tradução consecutiva em português.

A programação da embaixada inclui, ainda, degustações de saquês selecionados pela embaixada. As sessões, restritas ao público maior de 18 anos, serão acompanhadas de uma apresentação sobre as bebidas.

As demonstrações de culinária e degustações são gratuitas, com um número de vagas restrito para evitar aglomerações. As inscrições podem ser feitas diretamente no estande da embaixada, com até 10 minutos de antecedência. A programação está disponível nas mídias sociais da embaixada.

Cultura japonesa

A Feira do Japão 2021 conta com uma programação variada de atrações como artes tradicionais, cultura pop, tecnologia e gastronomia japonesa. Ao longo dos três dias de evento, o público poderá conferir apresentações culturais de dança, música, artes marciais, taiko (tambores), e desfile cosplay, além de oficinas e workshops de artes tradicionais e contemporâneas.

Grande sucesso em todos os eventos de cultura do Japão, a gastronomia terá espaço de destaque na feira. Restaurantes locais apreciados pela comunidade nipo-brasiliense estarão presentes oferecendo pratos populares como yakissoba, camarão empanado, gyoza, oniguiri (bolinho de arroz), karaage (frango frito) e tonkatsu (lombo de porco empanado).

Espaços reservados para piqueniques estarão à disposição do público, que poderão desfrutar dos tradicionais pratos japoneses em grupos com distanciamento social, em um espaço aberto à beira do Lago Paranoá.

Homenagem

A grande atração da Feira do Japão será a cerimônia Tooro Nagashi, que iluminará o Lago Paranoá com centenas de lamparinas flutuantes em tributo às vítimas da pandemia. Em 2020, o Festival do Japão online recebeu mais de 3 mil nomes de vítimas enviados pelo público e transmitiu a cerimônia pela internet. Neste ano, o público terá a oportunidade de participar de oficinas para a produção das lanternas, que serão lançadas no lago no domingo, antes do encerramento do evento.

Protocolos

Com público limitado e uma ampla área de aproximadamente 30 mil m², a Feira do Japão 2021 será realizada de acordo com os protocolos locais de segurança do enfrentamento à Covid-19. Entre os cuidados adotados estão a exigência de comprovante de imunização para o público, testagem de participantes, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura corporal na entrada do evento e uso de mesas com distanciamento mínimo de 1,5 metros.

Programação da Embaixada do Japão

Dia 5 (sexta-feira)

18h – Demonstração de culinária (tempurá)

19h – Degustação de saquê

Dia 6 (sábado)

12h – Demonstração de culinária (tempurá)

13h – Degustação de saquê

14h – Demonstração de culinária (soba)

15h – Degustação de saquê

15h30 – Demonstração de culinária (chá verde)

16h – Demonstração de culinária (mousse de matchá)

17h – Degustação de saquê

18h – Demonstração de culinária (tempurá)

Dia 7 (domingo)

12h – Demonstração de culinária (tempurá)

13h – Degustação de saquê

14h – Demonstração de culinária (soba)

15h – Degustação de saquê

15h30 – Demonstração de culinária (chá verde)

16h – Demonstração de culinária (mousse de matchá)

17h – Degustação de saquê

18h – Demonstração de culinária (tempurá)

Serviço:

Feira do Japão 2021

Onde: Clube do Congresso (SHIN QI 16 – Lago Norte).

Quando: : 5, 6 e 7 de novembro (sexta, sábado e domingo), das 9h às 21h.

Entrada: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Pagam meia-entrada estudantes e professores, pessoas com mais de 60 anos, menores de 12 anos e doadores de 1 Kg de alimento não perecível.

Venda de ingressos antecipados: https://www.sympla.com.br/feira-do-japao-brasilia-2021__1372448

Classificação: Livre para todos os públicos.