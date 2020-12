Em parceria com o SEBRAE, a tradicional Feira da Lua promoverá edição especial para apoiar microempreendedores

PUBLICIDADE

Em um ano difícil para os pequenos produtores, o Natal passou a ser uma esperança para as vendas. A Feira da Lua, que vem se reinventando ao longo de suas mais de 650 edições, procurou apoio de projetos e parceiros na busca de garantir a venda dos micro empresários. Pensando nisso, a tradicional Feira da Lua de Brasília preparou uma edição especial para este Natal, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, e outros projetos de apoio. A edição especial acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, das 10h às 21h, com entrada gratuita.

Com o foco em contribuir com os pequenos produtores e empreendedores da cidade, os organizadores da Feira querem garantir que os produtores locais possam vender seus produtos no final de ano, em um lugar seguro e com suporte adequado às orientações de combate a Covid-19. O objetivo é ser uma opção para que os consumidores possam evitar aglomerações, sem deixar de adquirir produtos de qualidade, com tendências do mercado da moda, arte, decoração e acessórios. Nessa parceria, o SEBRAE apoiará até 40 estandes para os expositores. A iniciativa reforça a produtividade e reduz o custo de investimento dos comerciantes.

O SEBRAE vem acompanhando as dificuldades enfrentadas pelos empresários neste momento de pandemia, e entende a importância de apoiar na participação dos interessados. Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae-DF, reforça a importância do consumidor em dar prioridade ao pequeno empresário local. “Nossos pequenos negócios precisam do apoio do consumidor nesse momento, então visitem, conheçam os trabalhos, comprem dos microempreendedores, assim poderão fortalecer os negócios locais, e dar esperança para o novo ano”, reforça.

”O propósito da Feira da lua é justamente gerar visibilidade, vendas e negócios para os pequenos empresários locais, e tendo em vista as dificuldades que os empresários vêm enfrentando para colocar seus produtos no mercado, o SEBRAE entende que essa parceria, que possibilita a participação de até 40 expositores nesta edição de Natal, vai amenizar os impactos econômicos e contribuir para que todos possam gerar mais negócios e aproximar o pequeno empresário local dos consumidores”, comenta Carlos Cardoso de Souza, gerente de negócios em rede do SEBRAE.

Para Ana Cristina Alvarenga, sócia-proprietária da Lua Cheia Produção, empresa que realiza a Feira da Lua, este momento é de apoio aos pequenos empresários, visando a recuperação do tempo perdido. “O pequeno produtor precisa se reerguer neste momento, ganhando força para dar início ao próximo ano, e a Feira da Lua vai continuar incentivando e apoiando a economia criativa da cidade”, afirma. O projeto Todas Elas, da Fundação Assis Chateaubriand, também fará parte dessa edição especial, selecionando 20 mulheres de baixa renda que terão a primeira experiência de expor seus produtos no evento.

Outro projeto que estará presente na edição é o Colaborativo, uma rede de apoio ao microempreendedor que visa dar as primeiras orientações aos iniciantes no empreendedorismo, compartilhando experiência, conteúdo e informação, e estará presente na feira expondo os seus colaboradores pela primeira vez. Para Marina Parada Haddad de Oliveira, uma das fundadoras do projeto, essa é uma grande oportunidade para os iniciantes e para o projeto, que também é recente. “A Feira da Lua já é conhecida e consolidada no cenário de eventos de Brasília, e participar de uma edição voltada para o empreendedor, é algo especial. Estamos muito felizes em trazer essa experiência aos nossos assistidos”, afirma Marina.

A feira promete novidades, como novas tendências do mercado da moda, arte, decoração, acessórios e gastronomia para 2021. Os visitantes poderão comprar os presentes de natal diretamente com seus produtores, com um valor justo, qualidade e com toda a segurança necessária no combate ao coronavírus. O evento contará com controle de acesso, para evitar aglomerações. A edição de natal acontecerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no espaço coberto, e contará com praça de alimentação com food trucks, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, com o horário de funcionamento das 10h às 21h. Os expositores interessados, podem entrar em contato nas redes sociais da Feira da Lua.

Sobre Feira da Lua – Há mais de 19 anos a Feira da Lua tem como objetivo, fomentar um evento moderno com preços competitivos, onde o público visitante possa comprar diretamente de fabricantes. Com mais de 650 edições desde sua primeira edição, a Feira da Lua, sempre atenta ao interesse do público brasiliense, proporciona para o consumidor uma real opção de compras, oportunidades de negócios para empresários e geração de renda para artistas e artesãos.

Serviço

Feira da Lua – edição especial de Natal

Data e horário: 18 a 20 de dezembro, das 11h às 21h.

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Dias: 18, 19 e 20 de dezembro

Entrada Franca e estacionamento gratuito