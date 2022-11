Edson & Hudson e DJs marcam o retorno do Cafe Brazilian Paradise

Projeto retorna para o mesmo endereço, às margens do Lago Paranoá, ao lado do shopping Pier 21

A temporada de verão do Cafe de La Musique Brazilian Paradise vai começar! A partir desta sexta-feira (18), às 21h, o projeto volta a agitar as noites brasilienses com grandes atrações nacionais até fevereiro de 2023. Entre elas estão Timbalada, Dorgival Dantas, Lauana Prado (com gravação de DVD), Luiza Martins e Douglas & Vinicius.

A reinauguração será nesta sexta-feira (18), comandada pelos DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur, do Jetlag; o DJ francês Saint Lanvin; e o DJ brasileiro Marllon.

Já no sábado (19), tem sertanejo tomar conta do espaço com shows das duplas Edson & Hudson, e PH & Michel, além do DJ Pedro Volt.

Os ingressos para os shows estão à venda pelo site ou app Sympla, e custam a partir de R$ 60.

Serviço

Cafe de La Musique – Temporada Brazilian Paradise

Quando: 18 novembro de 2022 a fevereiro de 2023

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 1, ao lado do Pier 21

Ingressos: a partir de R$ 60 (meia-entrada), podendo ser adquirido pelo site ou App do Sympla ou pelo www.top7entretenimento.com.br