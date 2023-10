Editor da Maurício de Sousa Produções estará no GeekVerse Festival

Maior encontro da cultura geek no Centro-Oeste conta com uma programação de peso entre campeonatos de games, presença de ícones da internet, cosplay e outras atrações

O jornalista especializado em quadrinhos e editor da Mauricio de Sousa Produções e do Universo HQ, Sidney Gusman, estará presente no GeekVerse durante seus três dias de realização (06 a 08 de outubro), no Taguatinga Shopping. Ele integra o Artists’ Village, que traz outros nomes valiosos do mundo das histórias em quadrinhos.

Sidney Gusman é uma figura icônica no cenário dos quadrinhos no Brasil, dedicando-se a essa forma de arte desde 1990. Ao longo de sua carreira, ele contribuiu com sua paixão e conhecimento para jornais, revistas e sites, tornando-se uma referência no campo dos quadrinhos. Ao longo de sua carreira, Gusman ocupou cargos de destaque na indústria dos quadrinhos. Ele foi editor executivo da área de quadrinhos da Conrad Editora de 2001 a 2003, onde desempenhou um papel fundamental na publicação de obras cultuadas, como Sandman e Zap Comix, além de mangás populares como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e One Piece.

Entre 2000 e 2006, Sidney Gusman recebeu o prestigioso Troféu HQ Mix de Melhor Jornalista Especializado em Quadrinhos do Brasil, reconhecendo sua dedicação e excelência na cobertura desse universo fascinante.

De 2003 a 2006, Sidney Gusman assumiu o cargo de editor da revista Wizard na Panini, onde lançou diversos livros de sucesso, incluindo “100 Respostas sobre Super-Heróis,” “100 Respostas sobre Hanna-Barbera,” “100 Respostas sobre Batman,” e “Grandes Sagas DC,” todos publicados pela Editora Abril.

Em 2006, Gusman lançou o livro “Mauricio – Quadrinho a Quadrinho,” pela Editora Globo, um trabalho que detalha a história da paixão do criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, pelos gibis. Desde outubro de 2006, Sidney Gusman é o responsável pelo planejamento editorial da Mauricio de Sousa Produções, onde deu vida a projetos inovadores como MSP 50, MSP + 50, MSP Novos 50, Ouro da Casa, Mônica(s), Memórias do Mauricio, Graphic MSP, e muitos outros que expandiram e enriqueceram o universo dos quadrinhos brasileiros.

Em 2022, Sidney Gusman alcançou mais um marco em sua carreira ao ser eleito Profissional do Ano – Endêmico, em reconhecimento ao seu impacto no mercado de Cultura Pop brasileiro, um prêmio concedido pelo CCXP Awards, um dos eventos mais importantes do segmento.

Serviço:

GeekVerse Festival

6, 7 e 8 de outubro

Início sempre às 11h

No Estacionamento do Taguatinga Shopping

Classificação indicativa livre

Ingressos a partir de R$ 69

Mais informações: @geekversefestival