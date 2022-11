Edição especial do Beba em Conjunto terá quatro dias de programação

Projeto trará ao Jardim Urbano, de 12 a 15 de novembro, atrações musicais e as melhores cervejarias artesanais do Distrito Federal

Música de qualidade e cerveja artesanal brasiliense são as boas pedidas da próxima edição do Beba em Conjunto, que terá edição estendida de quatro dias, unindo o final de semana com o feriado da Proclamação da República. O projeto se junta ao Música em Conjunto e ganha o formato de mini festival, com apresentações diárias de 12 a 15 de novembro, no Jardim Urbano, localizado na área aberta do 3º piso do Conjunto Nacional.

A programação musical vai da MPB ao samba, passando pelo rock, numa lista de artistas que inclui Clarisa Brasil, Fernanda Monteiro, Banda Magnata, Alessandro Carvalho, banda Milênio Bug, Culpa É Minha e Line. O público ainda pode acompanhar as apresentações degustando cervejas artesanais, no bar Beba! e nas barracas das melhores cervejarias do Distrito Federal. Os shows acontecem a partir das 13h, no final de semana e no feriado, e às 18h, na segunda-feira, com acesso livre e entrada gratuita.

O sábado (12) abre a programação às 13h com a MPB e o samba de Clarissa Brasil, que começou sua carreira nos sambas ao embalo do mar Floripa. De volta a Brasília, desde 2015 tem animado a capital com seu repertório refinado e colorido de Claras, Chicos, Beths, Paulinhos, Portelas e Mangueiras. Às 16h30, a cantora, compositora e violonista brasiliense Fernanda Monteiro chega com sambas e bossas, forrós, MPB e choros.

O rock é o ritmo do domingo (13), que traz às 13h a Magnata, banda na atividade desde 2012 com energia e musicalidade marcante, e é uma das mais atuantes no cenário musical de Brasília, tocando um repertório que conta a história do rock nacional e internacional de todas as épocas. Em seguida, às 16h30, Alessandro Carvalho, cantor e multi-instrumentista com mais de 20 anos de carreira musical, se apresenta no Jardim Urbano com seu show voz e violão com um repertório trazendo os hits do pop rock nacional.

O happy hour de segunda-feira (14), a partir das 18h, fica por conta da banda Milênio Bug, com show especial tocando os hits do pop rock internacional dos anos 2000. Já no feriado da Proclamação da República (15), a banda Culpa É Minha inicia os trabalhos às 13h. O nome da banda faz referência a uma filosofia de vida adotada pelos participantes, focada em não terceirizar a culpa do que pode acontecer, e assumir a autoria de sua própria história. No repertório, pop rock. Fechando a programação, às 16h30, a banda Line. O grupo existe desde 2017 fazendo shows por bares, pubs e festivais em Brasília, representando o peso e a melodia do rock. O repertório vem cheio de sucessos do pop rock nacional e internacional.

Serviço: Beba em Conjunto

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Dia 12/11 – Sábado

13:00 – Clarissa Brasil (MPB e Samba)

16:30 – Fernanda Monteiro (Samba e Choro)

Dia 13/11 – Domingo

13:00 – Banda Magnata (Rock)

16:30 – Alessandro Carvalho (Pop Rock)

Dia 14/11 – Segunda-feira

18:00 – Banda Milênio Bug (Pop Rock)

Dia 15/11 – Terça-feira (feriado)

13:00 – Banda Culpa É Minha (Pop)

16:30 – Line (Rock)

Entrada gratuita