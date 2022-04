Edgard Scandurra, integrante da banda Ira!, fará apresentação única em Brasília

Em show, o instrumentista premiado internacionalmente tocará canções que englobam todas as suas facetas. Participação especial do duo brasiliense Tartamudo

Ele foi um dos fundadores da banca de rock de sucesso Ira!, já foi eleito um dos melhores guitarristas brasileiros pela Heavy Metal Brasil, fez parte e sugeriu o nome da banda Ultraje a Rigor. Colaborou e colabora com uma variedade de bandas e de artistas brasileiros como Arnaldo Antunes, As Mercenárias, Kid Abelha, Paralamas do sucesso, Ultrage a Rigor, Lobão, Guilherme Arantes, Karina Buhr, Pequeno Cidadão, Marília Gabriela e Silvia Tape. Foi, ainda, eleito por quatro anos consecutivos como o melhor instrumentista brasileiro pela Revista Bizz e pela Rolling Stone como um dos 100 músicos mais importantes da MPB de todos os tempos, em 2009.

Edgard Scandurra, também conhecido como o “operário do rock”, estará agora na capital federal para apresentar todas essas suas facetas que englobam também o punk, o punk-rock e diversas outros gêneros musicais em show no dia 17 de abril, domingo, na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul), às 20h. Ingressos antecipados em: https://www.sympla.com.br/edgard-scandurra__1520974. O valor do 1º lote é de R$ 30 (meia-entrada). Não recomendado para menores de 16 anos.

Nessa apresentação, inspirada em sua história com diversas influências musicais, Scandurra canta e toca suas composições e parcerias selecionadas entre seus álbuns solos, suas participações em outros projetos e suas composições com o Ira!. O show contará também com a participação especial do duo brasiliense Tartamudo, formado por Zepedro Gollo e Wilton Rossi.

Ele ainda irá mostrar, pela primeira vez em Brasília, o projeto autoral 40 Anos – Lado B, criado em 2020.

“Será um show bem diverso. Apesar de sucessos que tive com o Ira!, nunca deixei a herança do punk, do pós-punk, da música complexa e alternativa de lado. Mesmo com músicas pop na minha carreira, a minha conexão com músicas alternativas sempre me abraçou. E estou muito ansioso para tocar com o Tartamudo e dividir toda essa trajetória, com músicas do Ira!, claro, com o público da capital federal”, destaca, feliz.

Edgard Scandurra é conhecido ainda por seus trabalhos pessoais com a música eletrônica do projeto Benzina, também com o repertório baseado em artistas franceses Les Provocateurs e com a banda Pequeno Cidadão, desenvolvida especialmente para crianças em formação musical com a sua família e a de seus amigos.

‘E quem for, poderá conferir”, conclui.

Serviço: Edgard Scandurra, integrante da banda Ira!, fará apresentação única em Brasília com sucessos de sua carreira

Data: 17 de abril de 2022

Horário: o espaço abre cedo, mas o show começa às 20h

Local: Infinu Comunidade Criativa, CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós, SHCS, Brasília – DF, 70350-515

Realização: Batedeira Cultural

Apoio: Picnik