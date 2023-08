Duo AM abre agenda cultural de setembro do CTJ Hall

A entrada é franca, sem necessidade de retirada antecipada dos ingressos. Basta comparecer

O Duo AM é a primeira atração a subir no palco do CTJ Hall em setembro. O violinista Alejandro Aldana e o pianista Fabio Martino se apresentam nesta sexta-feira (1º), a partir das 20h, no âmbito do projeto Sextas Musicais. A entrada é franca, sem necessidade de retirada antecipada dos ingressos. Basta comparecer. O concerto também será transmitido ao vivo pelo canal da Thomas no YouTube.

“Será um recital de qualidade ímpar, de dois músicos renomados internacionalmente, trazendo um repertório que vai juntar o conhecido e o desconhecido e que certamente vai agradar ao público”, explica Fábio Martino. No repertório, Sonata nº 2 opus 51 em ré menor (Alberto Williams, 1862-1952), Sonata nº 3 opus 108 em ré menor (Johannes Brahms, 1833-1897), e uma junção de grandes obras.

O Duo AM tem como uma das características a ousadia e a busca por novos repertórios. Em dezembro de 2021, os músicos fizeram a primeira audição latino-americana do Concerto Duplo para Piano e Violino do compositor Nikolai Kapustin. Em 2022, lançaram o primeiro CD “Déjà-vu” para o selo Tico Classics com as Sonatas em Lá Maior de Gabriel Fauré, César Franck e Francisco Mignone. Neste mês, o duo lançou um álbum inédito com as Sonatas de Alberto Williams para o selo Naxos.

Sextas Musicais

O projeto Sextas Musicais oferece semanalmente ao público, de forma presencial, shows do melhor da música brasileira e internacional. A Casa Thomas Jefferson conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos na realização dos eventos culturais.

Serviço:

Concerto do Duo AM no Sextas Musicais

Sexta-feira, 1 de setembro de 2023

Às 20 horas

CTJ Hall – Casa Thomas Jefferson, 706/906 Sul

Entrada franca