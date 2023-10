Dois dias de comemorações marcam os 66 anos do Paranoá

Cerca de 50 artistas e bandas locais agitarão o público durante os dois dias de festas em comemoração aos 66 anos da região

O Paranoá, que completou 66 anos nesta quarta-feira (25), terá dois dias de celebração pelo aniversário. Os shows ocorrerão neste sábado (28) e domingo (29), na Praça Central da cidade. No sábado, as apresentações se iniciarão às 18h, e no domingo, às 12h.

Pedro Paulo e Mateus, Willian e Marlon e o DJ Calixto são algumas das cerca de 50 atrações confirmadas.

Na manhã de domingo, ainda na programação de aniversário da cidade, das 7h às 12h, haverá o 68º Encontro de Grupos de Ciclismo do Distrito Federal e Entorno, tendo como anfitriões os grupos Treme-Terra, do Paranoá, e Entre Lagos Bike Clube. A concentração será em Frente à Academia Bluefit – Unidade Paranoá Parque, de onde os ciclistas se deslocarão para a Região do Sobradinho dos Melos, para aproveitar a Trilha Café com Leite, o atrativo principal do evento, composta de 41 quilômetros de agradáveis montanhas e lindas paisagens.

O administrador do Paranoá, Wellington Santana, destaca que a história da cidade remonta aos primeiros pioneiros que vieram construir a Barragem do Lago Paranoá. Em 1957, a Vila Paranoá foi inaugurada para abrigar os operários envolvidos na obra. Com a inauguração da nova capital, em 1960, muitos desses pioneiros optaram por permanecer na cidade para concluir as obras da usina. A Região Administrativa do Paranoá foi criada em 1989, tornando-se o lar de muitos trabalhadores da região. Atualmente, o Paranoá é uma das cidades mais importantes do Distrito Federal.

“O propósito fundamental deste projeto é consolidar a cultura popular produzida por artistas residentes no Paranoá. Ao mesmo tempo, buscamos enriquecer a cultura da comunidade local e fortalecer o sentimento de pertencimento, considerando que o Paranoá é a terra de moradores pioneiros que contribuíram significativamente para a construção da capital do Brasil”, assinalou Santana.