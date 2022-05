DJ’s Party: sexta-feira com programação especial no Dudu Bar

Na sexta-feira (27), a partir das 15h, o Dudu Bar (303 Sul), um dos pontos de encontro mais queridos da capital, realiza a Dudu Bar DJ’s Party, programação especial com DJs ao longo de todo o dia na varanda do restaurante

Serão cinco convidados já consagrados na cena brasiliense e no cenário nacional da música eletrônica. Além de musical, o dia conta também com cardápio de drinques exclusivos. O couvert artístico é de R$15,00. A casa aceita reservas para a data.

Na programação musical, comandam a pick-up os DJs Lethal Breakz, Adam B, Allice D e C-Vit, com encerramento do residente da casa, o DJ Bell Mesk, com o melhor dos clássicos e dos hits atuais da música brasileira e internacional. Os profissionais já passaram por festas conhecidas e tocam nas pistas mais aclamadas da capital, inclusive com passagem por outros projetos musicais do Dudu Bar.

Ao longo da sexta-feira, os drinques também vão ser especiais: a casa apresenta cinco novas receitas criadas com Gin pelo chef Dudu Camargo, oferecidas no cardápio exclusivamente para este dia. Cada drinque sai a R$39,00. Entre as opções, o Gin com maracujá, folhas de manjericão e água tônica; Gin, abacaxi, hortelã, água tônica; Gin, morango, amora, chá de frutas vermelhas e água tônica e o Gin, suco de uva integral, lâminas de uvas e água tônica. Para os amantes de uma bebida mais adocicada, o Gin, creme de cacau, creme de leite, chocolate em pó e água tônica.

Dudu Bar DJ’s Party

Data: 27 de maio

Couvert: R$ 15,00

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Pedidos:(61) 99341-0055 (Whatsapp)

Instagram: @dudubaroficial

Segunda a quarta-feira: 12h às 15h e 18h à 0h

Quinta-feira: 12h às 15h e 18h à 1h

Sexta-feira e sábado: 12h às 2h

Domingo: 12h às 17h

Facebook: https://www.facebook.com/dudubaroficial/