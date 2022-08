Djonga, Marcelo Falcão e Don Juan estarão no festival Soul Beat

Organizadores do evento anunciaram parte do line-up. Confira os nomes

O festival Soul Beat divulgou, nesta sexta-feira (5), parte do line-up do evento, marcado 14 de outubro, na Ascade. Dentre os nomes, estão os rappers Djonga e Sant; os funkeiros Don Juan e Ryan SP; Marcelo Falcão, entre outros.

De acordo com os produtores do evento, serão mais de 70 atrações durante os meses de outubro e novembro. “Diversos artistas, de diferentes estilos musicais, estão cotados para proporcionar momentos de muita energia ao público”, ressaltou Bruno Giacomitti, sócio da GYG Produções, produtora à frente do projeto.

Confira os nomes já confirmados:

Marcelo Falcão

Livinho

Djonga

Don Juan

Sant

Cynthia Luz

Ryan SP

Gabriel Boni

DG Batidão Stronda

Shapeless

Dubdisko

Flakke

Além de muita música, o festival irá oferecer uma estrutura inovadora e criativa, onde empresas e profissionais que carregam a valorização da cultura em suas marcas irão proporcionar ao público atendimento personalizado em diversas áreas.

Os ingressos estão na fase de pré-venda e podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital.

Serviço

Soul Beat Festival

14 de outubro a 19 de novembro

Clube da Ascade