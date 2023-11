DJ Jiraya Uai é destaque no Aniversário de Sobradinho II

O DJ Jiraya Uai, fenômeno do eletrofunk, é uma das principais atrações do ExpoFest, evento que comemora os 34 anos de Sobradinho II de amanhã (24) a domingo (26), no estacionamento do colégio Caic. Jiraya se apresenta na sexta (24).

Além do DJ goiano, a festa conta com nomes como Boka de Sergipe, Alisson e Ariel, Leon Correia e muitos outros, incluindo atrações surpresas. O público também irá contar com exposições, artesanato e gastronomia. A entrada é franca.

Serviço

ExpoFest – 34 anos de Sobradinho II

De sexta a domingo, 24 a 26 de novembro

A partir das 18h

No estacionamento do Caic – quadra 13, conjunto 3, Sobradinho-DF

Entrada franca

Mais informações: @festivalexpofest