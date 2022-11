Divino Amor em cartaz no CCBB Brasília

Espetáculo inédito de dança e performance aborda o universo das relações e identidades

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília recebe, nos dias 26 e 27 de novembro, o espetáculo de dança e performance Divino Amor, cuja narrativa mergulha nos universos dicotômicos sobre o afeto, as relações e as identidades. A classificação indicativa é 18 anos.

Com Direção e Coreografia por Gustavo Letruta e Produção Executiva por Paola Alcântra, a obra conta com 10 dançarinos-atores em cena. Uma obra que trabalha a dança contemporânea, danças urbanas e teatro performativo. Também conecta cinema e dança com projeções de imagens ao longo do espetáculo.

Em meio a tantas histórias vividas, quais são as melhores e as piores coisas pra onde o amor pode levar?

Divino Amor é uma obra inédita com dramaturgia autoral, sobre corpos e atravessamentos contemporâneas cotidianas e oníricas, enfrentamentos íntimos e diálogos sobre o amor em seus universos mais pessoais, a seus contextos coletivos de percepção sobre seus extremos opostos.

As apresentações acontecem no Teatro do CCBB, às 17h, e os ingressos já estão à venda na bilheteria do CCBB ou pelo site bb.com.br/cultura

Serviço

Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espetáculo: Divino Amor

Local: Teatro do CCCBB

Dias: 26 e 27de novembro

Horário: 17h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CI: 18 anos

Ingressos: R$30 (Inteira) / R$15 (Meia) em https://ccbb.com.br/brasilia/programacao/divino-amor/