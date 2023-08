Diversidade de eventos traz música, fotografia, cinema e muito mais para a capital

Do audiovisual ao empreendedorismo, o brasiliense tem uma extensa gama de atividades e programações para os próximos dias

Brasília está prestes a receber mais um fim de semana repleto de diversão, com variedade de eventos para atender a todos os gostos e interesses. Festivais, exposições, shows, oficinas, eventos de empreendedorismo e gastronomia compõem a programação da cidade, proporcionando entretenimento de alto nível para residentes e visitantes. Vale a pena conferir todos os detalhes:

Alcione, Bell Marques e Ana Castela no Na Praia

O nono fim de semana do festival Na Praia será novamente diversificado, apresentando uma mistura de samba, axé e sertanejo. Hoje (25), a abertura conta com Alcione e Diogo Nogueira, ícones do samba e MPB. Amanhã (26), vai ser o momento da micareta com Bell Marques, Tuca Fernandes e Tomate. No domingo (27), o Top 50 Brasil do Spotify estará representado por Ana Castela, com sua fusão de sertanejo e funk, junto com Gustavo Mioto e a dupla Clayton & Romário.

Data: 25, 26 e 27/8 às 18h

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 165 no site da r2

MID – Movimento Internacional de Dança

A partir de hoje (25), o CCBB e o Espaço Cultural Renato Russo receberão dois dias de programação do Movimento Internacional de Dança (MID). O Palco Aberto traz o encontro de variedades do mundo da dança, agradando a todos. Aulões de dança também serão oferecidos ao público e o Ponto de Encontro com DJs deixa o evento ainda mais completo. É a energia dançarina tomando conta da capital!

Data: 25/8 às 19h, 26/8 às 16h e 27/8 às 11h

Local: CCBB (Setor de Clubes Sul, trecho 2) e Espaço Cultural Renato Russo – (CRS 508, bloco A)

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita no CCBB mediante retirada de ingresso no site ingressos.ccbb. Entrada livre no Espaço Cultural Renato Russo, exceto nas seguintes apresentações: 25/8 às 20h, 26/8 às 20h e 27/8 às 16h, quando os ingressos custarão a partir de R$ 15

Prezz Indica

Hoje (25), a Prezz Indica realizará sua a primeira edição do evento de empreendedorismo que desembarca no 365 Coworking, a partir das 18h. A estreia do projeto conta com a presença da empresária e palestrante Tatiana Moura, além de um happy hour com muita música, drinks e opções para saborear. Será um espaço perfeito para conexões.

Data: 25/8 às 18h30

Local: 365 Coworking – 705 Norte Bloco D Loja 07

Ingressos: entrada gratuita

Festival Fronteira

A partir de terça-feira (29), o Cine Brasília recebe a 5ª edição do Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental (Fronteira). O festival tem se destacado como um guia para produções cinematográficas corajosas, que exploram territórios além das convenções tradicionais. Com foco em segmentos menos explorados da sétima arte, como documentários e filmes experimentais, o Fronteira busca enriquecer o panorama cinematográfico brasileiro com uma programação internacional diversificada.

Data: 29/8 a 3/9

Local: Cine Brasília – EQS 106/107

Ingressos: no site ou bilheteria do Cine Brasília

Toninho Geraes na Aruc

O cantor e compositor de samba Toninho Geraes é a atração principal da Feijuca da Graça, na Aruc, neste domingo (27). O cantor Milsinho e a banda Papel Marchê completam a festa. E o melhor: a entrada custa a partir de R$ 15! Vendas no Sympla.

Data: 27/8, às 12h

Local: Aruc – SRES Área Especial 8 – Cruzeiro Velho, Brasília-DF

Ingressos: R$ 15 + taxas no Sympla

Bebendo Blues, Comendo Jazz

A primeira edição do ‘Bebendo Blues, Comendo Jazz’ traz muitos sabores e músicas neste fim de semana (26 e 27). A praça de alimentação vai contar com opções incríveis de food trucks e pit smokers da cidade, além de vinhos, espumantes e cervejas artesanais. A trilha sonora fica por conta de artistas como Diogo Leon, Murilo Oliveira e bandas como Quinta Essência, Brazilian Blues Band, Moraes Brothers, Jazz na Carta, Bartô Blues e Her Jazz. A diversão está garantida!

Data: 26 e 27/8

Local: Varandão do Pátio Brasil Shopping – SCS Quadra 7 Bloco A

Ingressos: entrada gratuita

Isabella Taviani

A cantora Isabella Taviani se apresenta na Infinu (506 Sul) neste domingo (27), a partir das 19h. A cantora vai apresentar seus sucessos, como ‘Diga sim pra mim’, ‘Digitais’, ‘A canção que faltava’, ‘Luxúria’, entre outras, em um formato voz e violão. ‘A máquina do tempo’ e ‘Repito’, canções mais recentes da artista, também estarão no repertório. Ingressos a R$ 60 + taxas (terceiro lote) no Sympla.

Data: 27/8, às 19h

Local: Infinu Comunidade Criativa – CRS 506, bloco A, loja 67

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos: no Sympla

Mostra Cultural da Diversidade

O Distrito Drag traz para o coração de Brasília a primeira edição da Mostra Cultural da Diversidade, na Torre de TV. Amanhã (26) e domingo (27), a partir das 9h, a programação diurna promete música ao vivo, DJs, dança afrocontemporânea e performances de drag queens. Tudo isso com o intuito de apresentar ao público um rico panorama cultural que celebra a arte brasileira e a vibrante cultura LGBTQIA+.

Data: 26 e 27/8 às 9h

Local: Torre de TV – Jardim Burle Marx Eixo Monumental

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Mateus Ferrari e As Fulô do Cerrado no Clube do Choro

Aproveite o vibrante fim de semana no Complexo Cultural do Choro, amanhã (26) e domingo (27). No sábado, a roda de choro da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello começa às 10h, seguida de feijoada. No domingo, o piquenique Chorão traz histórias por Mateus Ferrari, seguido pelo emocionante Choro Livre Convida, unindo artistas para uma apresentação única. E para fechar, As Fulô do Cerrado apresentam ritmos como frevo, baião e xote.

Data: 26 e 27/8

Local: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural Eixo Monumental

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Trabalhadores – Sebastião Salgado

A exposição ‘Trabalhadores’, com fotografias de Sebastião Salgado, chega amanhã (26) ao Sesi Lab. Através de 150 imagens capturadas entre 1986 e 1992, a exposição busca representar as diversas condições do mundo do trabalho ao redor do globo. ‘Trabalhadores’ foca em processos manuais de produção ainda existentes, antes que desapareçam, revelando duras realidades através das fotografias em preto e branco do renomado fotógrafo. A mostra inaugura a galeria temporária do museu em Brasília.

Data: 26/8/23 a 28/1/2024 às 9h

Local: SESI Lab – Setor Cultural Sul

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita