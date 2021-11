Distrito Drag lança Calendrag 2022 e entrega Prêmio Jorge Lafond

Noite de celebração da comunidade LGBTI do DF é realizada no dia 10 de novembro no Cine Brasília

O Distrito Drag lança no dia 10 de novembro, às 19h, a edição de 2022 do Calendrag. Junto ao lançamento, o coletivo de artistas LGBTI apresenta performances de drag queens e entrega o Prêmio Jorge Lafond, que homenageia personalidades e aliados da comunidade no Distrito Federal. O evento é realizado no Cine Brasília (EQS 106/107), com ingressos gratuitos disponíveis no Sympla (cutt.ly/YR9zcA0).

A programação do evento tem as performances de Marcinha do Corintho, Elloá Negrinny, Mellina Impéria, Ayobambi, Andyva e da Haus Of Lafond. Com a entrega do Prêmio Jorge Lafond, o Distrito Drag consagra personalidades e iniciativas relevantes para a comunidade LGBTI em 18 categorias.

Uma das convidadas é a drag queen, youtuber e podcaster Bianca Dellafancy, homenageada na categoria comunicação. Além dela, recebem o troféu Marcinha do Corintho (arte transformista), Simone Demoqueen Lafond (cultura ballroom), Pedro Ivo (narrativas dissidentes), Maria Luiza (cinema e audiovisual), Jesso Alves (artes visuais), Allice Bombom (orgulho), Bianca Dellafancy (comunicação), Instituto LGBTI (história e memória), Symmy Larrat (militância LGBTI), Havenna Wandelook (moda e beleza), Coral (música), Chico Vigilante (parlamentar aliado), Fabiano Contarato (parlamentar LGBTI), Dayse Hansa (produção cultural), Caleidoscópio (projeto cultural), Quebrada Queen (Tá passada? Quem vê close, não vê corre!), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF (políticas públicas) e Lunah Avellaskis (drag revelação).

A drag queen Rita von Hunty é capa do Calendrag 2022. Foto: Divulgação

Drag queen Baby Brasil é uma das modelos do Calendrag 2022. Foto: Bruno Cavalcanti

Drag queen Dionísio Viva é uma das modelos do Calendrag 2022. Foto: André Gagliardo

Drag queen Linda Brondi é uma das modelos do Calendrag 2022. Foto: Victor Diniz

Drag queen Marcinha do Corintho é uma das modelos do Calendrag 2022. Foto: Bruno Cavalcanti

Drag queen Organzza é uma das modelos do Calendrag 2022. Foto: Íra Barillo

Orgulho e função social

Para o Calendrag 2022, o coletivo escolheu como tema o cinema brasileiro. As artistas drag queens convidadas posaram para fotos inspiradas em filmes nacionais como “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, “O Beijo da Mulher Aranha”, “Bacurau”, “Central do Brasil” e “Terra em Transe”.

A motivação para o tema das fotos vem da realidade brasileira. O coletivo quis destacar que o Brasil passa por um período político de ataques às liberdades individuais e às conquistas coletivas, de desmonte e de censura, o que pede ações de resistência criativa. “O cinema brasileiro enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua história, mas supera de maneira criativa as barreiras e as tentativas de apagamento histórico”, analisa Ruth Venceremos, drag queen que é uma das diretoras do grupo.

Desde a primeira edição, em 2018, o Distrito Drag convida para o calendário artistas de destaque tanto do DF quanto nacionalmente. Marcinha do Corintho, figura histórica da cultura LGBTI, a apresentadora Íkaro Kadoshi e a drag ativista Rita von Hunty, que estampa a capa da publicação, são convidadas deste ano. Além delas, estão presentes nos ensaios do Calendrag as artistas Baby Brasil, Brenda Max, Cassandra Morgan, Dionísio Viva, Linda Brondi, Mabel Molotov, Nágila Goldstar, Natasha Voxx, Organzza, Sereia Punk, Shihara, Simone Demoqueen Lafond e Tiffany.

Além de exaltar e promover a arte drag, o calendário cumpre uma função social. Os recursos arrecadados com a venda da nova edição vão ser destinados para duas entidades de apoio à comunidade LGBTI, a Casa Akotirene, um quilombo urbano que promove atividades de formação e inclusão em Ceilândia, e a Casa Neon Cunha, que promove ações para contribuir com a autonomia de LGBTIs em São Bernardo do Campo (SP) e no Grande ABC Paulista.

Serviço

Lançamento do Calendrag 2022 e Prêmio Jorge Lafond

10 de novembro, às 19h

No Cine Brasília (EQS 106/107)

Ingressos gratuitos e limitados no Sympla (cutt.ly/YR9zcA0)