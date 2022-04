Dilsinho, Ferrugem, Sorriso Maroto e Tiee se apresentam no Samba Prime Brasília

Festival que acontece no dia 23 de abril também contará com os shows de Di Propósito, Menos é Mais e Akatu. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 60 a R$ 300, podendo ser adquiridos pelo site e app da O Que Vêm Por Aí

Pela primeira vez na capital, o festival Samba Prime que já passou por São Paulo e Minas Gerais – com oito edições já realizadas -, desembarca em Brasília, no dia 23 de abril, no Estádio Nacional Mané Garrincha, a partir das 14h, para uma grande festa com shows de Dilsinho, Ferrugem, Sorriso Maroto, Tiee, Di Propósito, Menos é Mais e Akatu.



Os ingressos já estão à venda e custam R$ 600 (área samba), R$ 90 (front stage) e R$ 150 (camarote prime), nos valores de meia-entrada, podendo ser adquirido pelo site ou pelo app da O Que Vem Por Aí. Para mais informações (61) 99514-5259.



Consolidado como um dos maiores festivais de samba, a festa reúne alguns dos principais nomes de sucesso da atualidade do gênero, entre eles o cantor Dilsinho famoso por hits como Péssimo negócio – que já ultrapassou a marca de mais de 447 milhões de visualizações no YouTube -, o cantor e compositor carioca Ferrugem, que já foi indicado ao Grammy Latino, além do renomado grupo Sorriso Maroto com mais de 20 anos de estrada e inúmeros hits emplacados, entre eles Fica combinado assim e Coração deserto.



Outros dois destaques são os grupos que estão em grande ascensão em Brasília: Di Propósito, com os hits Manda áudio e Princesinha e a banda Menos é Mais que acumula mais de 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas musicais. E não para por aí, o show também terá a participação do grupo mineiro Akatu, criado em 2015 e uma das maiores revelações do samba e pagode nacional.



Serviço

Samba Prime Brasília

Quando: 23 de abril, sábado

Horário: 14h

Onde: Estacionamento da Arena BRB – Estádio Mané Garrincha

Ingressos: R$ 60 (área samba), R$ 90 (front stage) e R$ 150 (camarote prime), podendo ser adquirido pelo site ou pelo app da O que vem por aí

*Valores referentes a meia-entrada e ao segundo lote;

*A meia-entrada é válida para estudantes, professores, idosos, deficientes físicos e doadores de 1kg de alimento não perecível

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos;

Para mais informações: (61) 99514-5259 / @sambaprimebsb