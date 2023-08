Dia ‘Doze do Oito’ tem nova edição do Pagode dos Prazeres

Data brinca com o nome do grupo Doze por Oito, principal atração do evento que deve ter mais de seis horas de duração

O Pagode dos Prazeres, evento que nasceu nos arredores do bar Deboche!, na Asa Norte, e passou a ocupar vários locais de Brasília, já tem nova edição marcada: no próximo sábado, dia 12 (ou dia ‘Doze do Oito’), no estacionamento 8 do Parque da Cidade. Como de costume, o evento traz o grupo Doze por Oito como atração principal e conta com participações especiais. Nesta edição, participam com o Doze o grupo Elas que Toquem e os DJs Mike e Artur Campos. Esta edição do Pagode dos Prazeres promete um palco 270º em formato de coração, mais de seis horas de duração e áreas de descanso. Os organizadores do evento esperam receber mais de 2,5 mil pessoas. Os ingressos custam a partir de R$ 35 (primeiro lote) e estão sendo vendidos no Sympla. Serviço

Pagode dos Prazeres na pressão ideal

Sábado, 12 de agosto

A partir das 16h

Ingressos a partir de R$ 35 (primeiro lote) no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @pagodedosprazeres