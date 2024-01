Desfile Mulheres de Impacto exibe produção de alunas dos cursos de bordado e corte e costura

Professoras, alunas e convidadas desfilarão com peças produzidas pelos aprendizes do Projeto Voando Alto. O evento é um convite ao reconhecimento de mulheres que, em toda a sua simplicidade, impactam positivamente a sociedade

Após um mergulho de dois meses nos cursos de bordado e corte e costura, as 82 alunas do Programa Voando Alto 3.0 irão participar do Desfile Mulheres de Impacto. Este evento homenageia a influência das mulheres de Planaltina e conta a história de como essas mulheres tentam ativamente moldar o tecido social ao seu redor.

As alunas, agora, saem como uma nova fonte de renda e mais confiantes. Antes em situação de vulnerabilidade, agora as alunas contam com o apoio para empreender e criar livremente. O objetivo do desfile é evidenciar a força que se manifesta em cada detalhe, como cada projeto relata uma jornada coletiva de dedicação.

Os representantes definem como algo além de um simples desfile de moda;

“É um desfile de histórias de vida, de sonhos que ganham forma e de mulheres que encontram, umas nas outras, o apoio necessário para voar mais alto.”

“É uma celebração da força da mulher como agente de mudança, inspirando outras a levantarem-se, acreditarem em si mesmas e contribuírem para um mundo mais inclusivo e equitativo”, conta Tetê Vaz, presidente do Instituto Entre Nós.

Além das professoras e alunas, o desfile contará com a participação de mulheres que possuem uma notoriedade dentro do cenário do Distrito Federal, deixando sua contribuição para a sociedade de maneiras diversas. Todas as modelos desfilarão com peças produzidas pelo “Instituto Entre Nós”. Além disso, haverá um espaço para artesãs venderem os itens produzidos durante as oficinas.

Serviço Desfile Mulheres de Impacto

Data: 11/01, às 17h30

Local: Complexo Cultural de Planaltina

Contato: (61) 9 9256-3264 – Millena Campello