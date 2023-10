Desfile com mulheres com câncer de mama e colo de útero emociona público

Durante o evento, houve corte de cabelo gratuito para quem quis doar as madeixas às mulheres que sofrem com a doença

No âmbito do Outubro Rosa, um desfile protagonizado por mulheres que enfrentam ou enfrentaram câncer de mama e/ou de colo de útero mobilizou um público de mais de 100 pessoas para falar sobre o tema no último dia 13 de outubro, no Terraço Shopping. O desfile, cujas fotos ilustram a exposição “O rosa em cada olhar”, localizada no Piso L2 do mall, celebrou a beleza única de cada mulher participante.

Durante o evento, houve corte de cabelo gratuito para quem quis doar as madeixas. Também foi realizada arrecadação de lenços, exposição fotográfica e feira de artesanato.

Em seguida, um talkshow com a oncologista Luci Ishii, fundadora da Associação de Apoio ao Paciente com Câncer (ABAC Luz), e a psicóloga Samira Rahhal, abordou os temas prevenção, autoexame, diagnóstico precoce e cuidados com a saúde emocional e física após o diagnóstico. Durante a sessão de perguntas da plateia, dezenas de mulheres falaram de suas angústias e tiraram dúvidas.

Veja imagens do evento: