Desafio com a Arte Inclusiva desembarca na Águia Imperial de Ceilândia

Festival inclusivo reúne atrações do Distrito Federal de diversos ritmos

Com um festival que promete receber artistas que agitam a cena cultural do Distrito Federal, a Associação Bateria Nota Show e a Associação dos Músicos e Artistas Populares do DF e Entorno (Asmap-DF-E) lançam o festival musical “Desafio com a Arte Inclusiva”. Marcado para este domingo, 27 de novembro, na sede da Águia Imperial de Ceilândia, o evento tem por objetivo valorizar artistas com notoriedade no Distrito Federal, além de incluir Ceilândia no mapa dos festivais de música do país. A maratona cultural inclusiva conta com o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Com programação gratuita e extensa para toda a família e para todos os gostos musicais, a festa exalta nomes reconhecidos dos bailes, bares e festas da capital, e artistas que se revelaram durante as lives, em tempos de pandemia (bandas de Pop Rock, pagode, axé e Mestres de Cerimônias) e abraça a descentralização artística, trabalhos de sonoridades distintas, acessíveis e de diferentes gerações. Com apresentação e audiodescrição por Cacá Silva, o público poderá cantar e dançar junto ao som de diversos ritmos de artistas como: Banda Trem das Cores, Matuskela, Ensaio Geral, Banda Safira e Banda Imagem.

À frente da apresentação do festival, um dos expoentes da cultura do DF, Cacá Silva destaca a importância de se apresentar em todos os cantos do DF e descentralizar a cultura. “Esse projeto será capaz de promover o intercâmbio entre os artistas locais e regionais, descobrir novos talentos, divulgar novas formas de representação e enriquecer o acervo artístico cultural da cidade em diversos campos artísticos”, afirma o artista.

Serviço:

Desafio com a Arte Inclusiva

Domingo (27/11).

Das 15h às 22h.

Local: Sede da Escola de Samba Águia Imperial de Ceilândia (P. Norte).

Das 15h às 16h.

Trem das Cores

Das 16h30 às 17h30

Matuskela

Das 18h às 19h

Ensaio Geral

Das 19h30 às 20h30

Banda Safira

Das 21h às 22h

Banda Imagem

Nos Intervalos Dj e apresentador Cacá Silva.