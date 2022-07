Projeto leva a tradição cultural nordestina para feiras de Brazlândia, Ceasa e Cidade Estrutural

O projeto “DE BRAZLÂNDIA AO SIA, O NORDESTE É SÓ ALEGRIA” apresentará espetáculos culturais em três feiras do DF (Brazlândia, Ceasa e Cidade Estrutural), com símbolos da cultura tradicional do Nordeste: forró pé de serra, repentistas, emboladores de coco e grupo de teatro de mamulengo. Os espetáculos serão realizados na Feira da Vila São José em Brazlândia, dia 14 de julho, na Feira de Orgânicos do Ceasa dia 16 de julho e na Feira Permanente da Cidade Estrutural dia 17 de julho e contarão com as seguintes apresentações:

Trio Forró Bju;

Trio Farol da Barca;

Trio Forrozão Ferro de Ouro;

Azulão da Mata e Pardal da Saudade;

Mamulengo Fuzuê; e

Ramalho de Oliveira e Messias de Oliveira.

Foto|Divulgação

Dentro do caldeirão cultural que é o Distrito Federal, a cultura nordestina tem grande impacto social. Com o objetivo de proteger e valorizar os conhecimentos e expressões das culturas populares tradicionais, o projeto também gera emprego e renda para agentes culturais, artistas e técnicos. Além disso, pessoas de todas as idades e classes sociais terão acesso a um festival gratuito. O projeto conta com o recurso do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Idealizador do projeto, Almirante Pereira da Silva é uma das referências culturais nordestinas na cidade. “Estamos felizes em desenvolver um projeto tão criativo. A minha expectativa é que este evento fortaleça a nossa cultura nas feiras populares e forme novos públicos, com uma programação de qualidade para todas as idades”, destaca Francisco também conhecido como Almirante Aboiador.

O organizador destaca que a junção dos movimentos culturais com as feiras populares torna o projeto significativo devido a sua função econômica e social: “Vamos sempre fortalecer os forrozeiros, cantadores repentistas, emboladores e mamulengueiros do Distrito Federal. Queremos resgatar a identidade cultural do nosso povo”.

SERVIÇO:

Evento: DE BRAZLÂNDIA AO SIA, O NORDESTE É SÓ ALEGRIA

Programação:

Dia: 14/07 (Quinta) – Hora: 09:00

Local: Brazlândia – Feira da Vila São José

Atrações: Trio Forró Bju;

Azulão da Mata e Pardal da Saudade;

Mamulengo Fuzuê; e

Ramalho de Oliveira e Messias de Oliveira.

Dia: 16/07 (Sábado) – Hora: 09:00

Local: Ceasa – Feira de Orgânicos

Atrações: Trio Farol da Barca;

Azulão da Mata e Pardal da Saudade;

Mamulengo Fuzuê; e

Ramalho de Oliveira e Messias de Oliveira.

Dia: 17/07 (Domingo) – Hora: 09:00

Local: Cidade Estrutural – Feira Permanente

Atrações: Trio Forrozão Ferro de Ouro;

Azulão da Mata e Pardal da Saudade;

Mamulengo Fuzuê; e

Ramalho de Oliveira e Messias de Oliveira.