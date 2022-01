Curso de teatro tradicional em Brasília retoma formato presencial

As aulas da Oficina Circo Íntimo começam em fevereiro, seguindo os protocolos de segurança, distanciamento social e uso de máscaras.

Em seu 21º ano de atividades, a Oficina Circo Íntimo vai retomar as aulas de teatro presenciais com as novas turmas do primeiro semestre de 2022. As aulas começam no dia 2 de fevereiro, mas os diretores e professores da instituição, Abaetê Queiroz e Juliana Drummond, oferecem no próximo sábado (29) um aulão promocional, para apresentar o método a pessoas interessadas. As inscrições para o aulão e para as matrículas já estão abertas.

As aulas presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança, com espaço arejado, redução das vagas, práticas adaptadas que garantam o distanciamento social, uso de máscara e higiene constante das mãos. Além disso, será exigido comprovante de vacinação completa de alunos e equipe.

Segundo Abaetê, é possível fazer aulas divertidas, intensas e seguras, como outras escolas teatrais já têm aplicado. “Temos uma gama de possibilidades que mantém as pessoas mais afastadas e não precisam de contato”, afirma. Para Juliana, o momento é desafiador. “Todas essas adaptações não deixam de nos permitir uma reinvenção, e isso nos estimula criativamente em relação ao que podemos oferecer aos nossos alunos”, relata.

O aulão promocional será realizado com ambos os professores, para apresentação do método e também dos protocolos sanitários. As pessoas que participarem desse encontro, no dia 29, às 15h, no Teatro Mapati, poderão se matricular com desconto no valor integral do curso.

As aulas começam no dia 2 de fevereiro para a turma com aulas às segundas e quartas-feiras. E para a turma que recebe as aulas aos sábados, a primeira aula será dia 5 de fevereiro. “Nosso curso é próprio da presença, para que os alunos sintam de todas as formas o que é o fazer teatral, principalmente os princípios do teatro físico, que usa o corpo todo como instrumento. Resgatar a fisicalidade é muito importante neste momento”, afirma a diretora Juliana.

“Como o setor cultural foi o primeiro a fechar e o último a reabrir, acredito que a vontade e necessidade por arte, no caráter presencial, se faz urgente para nossa saúde mental e física. E digo física porque acredito que somos mais eficazes em restringir a propagação de vírus do que bares e transportes coletivos, por exemplo. A arte está em tudo. Na TV que assistimos, na música que escutamos, nos objetos de casa. O teatro não pode parar”, argumenta Abaetê.

21 anos de história

Em atividade ininterrupta desde o ano 2001, a Oficina Circo Íntimo faz parte do circuito de formação, pesquisa e difusão do teatro brasiliense. Concebida e dirigida por Abaetê e Juliana, o curso aplica, desenvolve e amplia o Método do Reflexo, criado por Oswaldo Montenegro e Deto Montenegro.

Entre clássicos e autorais, mais de vinte espetáculos já foram realizados pela equipe da oficina nesses 21 anos de história, sempre com elenco formado exclusivamente pelos estudantes.

Entre as montagens, se destacam “A Ópera do Malandro” e “Gota D’água”, de Chico Buarque; “A Hora da Estrela” de Clarice Lispector; “Viúva, Porém Honesta”, de Nelson Rodrigues; “O Vale Encantado” de Oswaldo Montenegro; “A Pena e a Lei”, de Ariano Suassuna; “Mahagonny”, de Kurt Weil e Bertold Brecht; além de espetáculos autorais como “Oco”, “Cidade Partida”, “Resistência”, “HIV – Histórias Inesperadas da Vida”, “Vinícius”, “Circo Íntimo” e “Sintoma”, este último criado durante a pandemia de Covid-19, desenvolvido e apresentado apenas em plataformas digitais.

Foto/Reprodução

A iniciação teatral promovida por Abaetê e Juliana nas aulas e montagens incentiva muitos alunos a seguirem carreira nas artes cênicas. Entre essas pessoas estão nomes que atualmente ajudam a movimentar a cena teatral brasiliense, como Gabriela Correa, Lucélia Freire, Cae Maia, Luísa Guimarães, Tainá Baldez, Gustavo Haeser, Ana Luisa Quintas, Julia Rizzo, Elia Cavalcante, Jorge Paz e os integrantes da Cia. de Comédia Setebelos: Paulo Mansur, Dan Villas Bôas, Daniel Lima, Leônidas Fontes, Lucas Moll e Saulo Pinheiro.

informações gerais sobre a Oficina Circo Íntimo:

As matrículas estão abertas para as turmas de 2022/1

Instagram: @oficinacircointimo

Mais informações: (61) 99606-5615 (Luciana Lobato)

Aulão promocional: dia 29/01, sábado, às 15h, no Teatro Mapati