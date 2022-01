Curso de férias do Núcleo de Dança do projeto “Viva Arte Viva”

A bailarina e Miss Talento Brasil 2021, título conquistado com um solo de ballet, assume a coordenação das aulas de dança, ladeada pelo premiado balarino e professor Yuri Brieds. Para o Curso de Férias, que será realizado de 24 a 28 de janeiro, no Centro de Dança de Brasília, recebem ainda o professor de Hatha Yoga e médico de família, Gabriel Garcia.



O curso tem o intuito de iniciar o ano com o trabalho corporal aprofundado na evolução do Ballet, trabalhando a musculatura pós-férias com aulas de Yoga, condicionamento físico, dança e outros recurso. O curso é indicado para amantes da dança, que queiram se desafiar e viver novos momentos logo no início do ano.

No primeiro dia do programa, será oferecida aula aberta gratuita para toda a comunidade, oportunidade de vivenciar a proposta do curso e entrar mais em contato com o universo da dança.

As inscrições serão feitas pelo e-mail [email protected], informando nome completo e CPF. Para a aula aberta gratuita, basta chegar no local (limitado a 20 vagas). Mais informações pelo direct do instagram @orquestrafilamoncadebrasilia.

Os participantes que desejarem dar sequência ao estudo do ballet/dança, poderão fazer inscrição para as oficinas regulares do projeto Viva Arte Viva. Informações no site oficial de Orquestra Filarmônica de Brasília (https://ofb.org.br/)

Sobre os professores

Giulia Melles é Coordenadora do Núcleo de Dança e professora de Ballet do projeto Viva Arte Viva, da Orquestra Filarmônica de Brasília. É Bailarina há 14 anos, acadêmica em fisioterapia e certificada pela Royal Academy of dance de Londres com Advanced Fondation.

Yuri Brieds é professor de Ballet do projeto Viva arte Viva. Cursa licenciatura em dança pelo IFB, é coreógrafo premiado em festivais de Dança do DF, com alunos selecionados para a Escola Ballet Bolshoi no Brasil. É bailarino premiado em diversos concursos e festivais no Brasil e exterior. Foi bolsista integral da Summer da Escola Bolshoi da Rússia, do ensino técnico da San Francisco Ballet School U.S.A. e Ballet de Moscou. Integrou o Pacific Dance Arts Cia de Ballet Clássico e Contemporâneo em Vancouver Canadá.

Gabriel Garcia é professor de Hatha Yoga. É Médico de Família e Comunidade pelo SUS em SC e utiliza medicina alternativa complementar (Florais de Bach, CBD e DMT). É praticante de surfe e meia maratona (21km), toca piano, atua como DJ, e auxilia no processo de despertar e celebrar *a Vida.

SERVIÇO:

Aula Aberta Gratuita- segunda feira, dia 24/01, de 9h até 15h30

Curso de Férias- Datas: 24 a 28 de janeiro

Carga horária: 17 h de curso + aula aberta na segunda feira

Horários: 9h às 11:45

-Intervalo-

14h às 15:30

Local: Centro de Dança de Brasília

Vagas limitadas +- 20 pessoas

Classificação: 14+ e Ballet adultoInscrições pelo [email protected]Valor R$ 220,00

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Modalidades

. Ballet Clássico

. Yoga

. Condicionamento

. Alongamento

. Coreografia

. Interpretação de palco

GRADE HORÁRIA:

Segunda (Aula Aberta)

9-10h : alongamento. – Giulia

10-11:45h : Ballet – Yuri

-Intervalo-

14-15:30h : Yoga – Gabriel

Terça

9-10h : condicionamento