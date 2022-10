Crefito 11 realiza Feira da Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Evento ocorre no Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional e tem como objetivo divulgar as profissões, especialidades e contextos de atuação

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região (Crefito 11) realiza, na próxima quinta-feira (13), a Feira da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, O evento homenageia os profissionais das duas áreas. O dia 13 é o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, e por isso definiu-se esta data para o evento. A feira ocorre no Venâncio Shopping (Asa Sul). A feira terá como objetivo divulgar as profissões e especialidades e contextos de atuação da Fisioterapia e Terapia Ocupacional para a comunidade com informações de qualidade. Serão realizadas palestras com profissionais qualificados durante todo o dia. Pela manhã, o foco será em temas relacionados à Terapia Ocupacional, e durante a tarde os temas chave serão voltados para a Fisioterapia. Além das palestras, os participantes do evento poderão ter uma experiência prática das especialidades por meio de sessões gratuitas de Quiropraxia e Ginástica Laboral, além de um show ao vivo com Sebbá Pinheiro cantando o melhor da música brasileira (voz e violão).