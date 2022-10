Conversa artística com Loreni Schenkel

Artista Visual Schenkel recebe o público para debater sobre sua mostra “Aquilo da Infância que ficou pelo caminho”

Neste sábado 08 de outubro, a artista visual Loreni Schenkel receberá o público para uma conversa em torno de sua exposição “Aquilo da Infância que ficou pelo caminho”, em cartaz na Galeria Rubem Valentim- Espaço Cultural Renato Russo. O encontro acontecerá em torno das 55 obras que compõem o trabalho, abordando o processo criativo, produção das obras, o porquê das linguagens diversas como escultura, pintura, vídeo, instalação e fotografia e demais referências sobre a fonte de inspiração de Loreni. “Quero desenvolver sobre a narrativa e estar junto ao público, trocando informações, emoções, conhecimentos e experiências”, afirma a artista.

Sobre a exposição

Fundamentada em experiências vividas por Loreni, a exposição propõe um mergulho nas lembranças vividas quando se é criança e que marcam de maneira definitiva os seres humanos. “A resposta para muito do que somos muitas vezes está lá, guardada nas perdas, rupturas, traumas, e também no aconchego, em sabores, texturas, sensações”, afirma Loreni.

A partir do contexto de sua infância, Loreni, inserida em um momento de grande introspecção vivida em quase dois anos de reclusão pandêmica, aproxima-se de linguagens pouco exploradas em sua rotina artística, até então, caso da fotografia, instalaçōes e técnicas mistas sobre impressōes digitalizadas. Além disso, apresenta também, escultura e pintura, essa última, bem diferente do que produzia em pesquisas anteriores.

As obras de arte exigiram de Loreni não apenas um profundo mergulho em si mesma, mas o desenvolvimento de modos de trabalho ainda não experimentados. “A arte é fruto de muito trabalho, pesquisa, aprimoramento e estudo. Essa mostra me desafiou demais e eu tive que buscar mais e novas formas para me expressar, além daquelas com as quais tinha mais intimidade. É o caso da fotografia. “No final, não é só inspiração, dom e talento. É entrega verdadeira”, declara

SERVIÇO:

Conversa com o público

Aquilo da infância que ficou pelo caminho

Galeria Rubem Valentim- Espaço Cultural Renato Russo

08 de outubro

Das 16h às 20h

Indicação: livre

Entrada gratuita