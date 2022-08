Conjunto Nacional promove edição especial do Pedal Cultural em homenagem ao Dia do Ciclista

Passeio que destaca pontos cívico-turísticos de Brasília propõe reflexão sobre trânsito mais seguro neste domingo

Em homenagem ao Dia Nacional do Ciclista, comemorado no dia 19 de agosto, o Conjunto Nacional vai realizar uma edição especial do Pedal Cultural neste domingo (21). O objetivo é propor uma reflexão sobre as atitudes de cada um no trânsito, em busca de mais segurança para todos, em especial para os ciclistas. Serão três turmas, limitadas a 25 pessoas cada, com saídas às 9h, 14h30 e 16h30, a partir da Praça Lucio Costa, em frente ao shopping. O passeio é indicado para toda a família, inclusive crianças. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo aplicativo do shopping.

Os interessados podem participar em suas próprias bicicletas ou usar as unidades (limitadas) de bicicletas urbanas que o projeto disponibiliza para aqueles que não têm a sua. Neste caso, logo após se inscrever no aplicativo do shopping, basta o cliente entrar em contato por WhatsApp pelo número (61) 99956-1057 para reservar uma unidade. As bicicletas disponíveis contam com cadeirinhas e garupinhas para crianças de todas as idades.

O Dia Nacional do Ciclista foi estipulado em memória ao ciclista brasiliense Pedro Davison, que em 2006, aos 25 anos de idade, foi atropelado enquanto pedalava no Eixo Sul. Os pais de Pedro Davison, Persio e Beth, participarão do Pedal Cultural do Conjunto deste domingo, às 9h.

Serviço: Pedal Cultural do Conjunto – Edição Especial Dia do Ciclista

Data: Dia 21 de agosto de 2022 (domingo)

Horários de saída: Às 9h / 14h30 / 16h30

Concentração: Praça Lucio Costa, em frente ao Conjunto Nacional

Mecânica: Retirar o ingresso gratuitamente pelo App do shopping. Caso o participante não tenha bicicleta, deverá solicitar (após a inscrição), pelo WhatsApp (61) 99956-1057.