Conheça as atividades extras da exposição Beyond Van Gogh

Exposição visitada por mais de 20 milhões ao redor do mundo já podeser vivida em Brasília de forma única

Sucesso em diversos países do mundo e visitada por mais 20 milhões de pessoas, a exposição imersiva “Beyond Van Gogh” chegou a Brasília na última semana. Para abrigar essa experiência de grandes proporções, foi construído um enorme pavilhão de 2.500 metros quadrados no estacionamento do ParkShopping.

A viagem extraordinária e envolvente apresenta aos visitantes um espetáculo de luz, arte, cor, música e formas, projetadas no chão e nas paredes, dando ao visitante a sensação de estar dentro das obras do pintor.

A produção nacional criou especialmente para o Brasil os chamados pacotes Vip Experience, para oferecer ao público uma experiência ainda mais enriquecedora. Aos sábados, a exposição apresenta o Van Gogh for Kids, com atividades para curtir ao lado das crianças, e, aos domingos, o Café com Arte, para enriquecer a experiência artística.

Ainda no domingo, 14, foi criado um pacote especial para o Dia dos Pais. Além disso, o programa a dois e a loja temática dão mais possibilidades para desfrutar o evento.

Crianças e Histórias

O Van Gogh for kids é uma atividade que acontece aos sábados – com sessões às 10h40 e às 11h40. Além da experiência imersiva na exposição, haverá uma encenação preparada para as crianças: “Sonhos de Van Gogh”. Nessa aventura, pincéis e pinceladas dão vida a um lindo girassol que extrapola a pintura e ganha o espaço real da cena. Sua obra prima, “Girassóis”, apresenta visões do futuro, incluindo o título de um dos mais influentes pintores da história da arte. Os pequenos ainda levarão para casa parte da história com o quarto para colorir! O pacote inclui a pulseira Fast Lane que agiliza a entrada na exposição.

Café com arte

No Café Van Gogh não serão servidas apenas iguarias culinárias, mas também “Arte”, no projeto chamado “Café com Arte”. São duas sessões exclusivas, sempre aos domingos, às 10h40 e às 11h40. O pacote inclui a pulseira Fast Lane, que agiliza a entrada na exposição, um delicioso café da manhã, com croissant e café, além de um pôster especial. Os visitantes do Café com Arte serão presenteados ainda com a peça

“Amor Eterno – Van Gogh” sobre a história de amor de dois admiradores do pintor holandês.

Dia dos pais

O especial Dia do Pais, celebrado este ano no domingo do dia 14 de agosto, garante um par ingressos para curtir a data e muitos brindes. É a oportunidade de compartilhar um momento único ao lado do filho, promovendo o contato com a cultura de forma leve e divertida, mergulhando nas obras de Van Gogh. O pacote inclui dois Van Gogh Vip Experience, dois cafés expressos no Café Van Gogh, dois pôsteres e um moleskine.

Programa a dois

O Van Gogh a Dois foi pensado para ser curtido com seu par, seja um amigo, um crush ou o amor de sua vida! São dois ingressos disponíveis em todas as sessões. Inclui ainda “welcome drinks” (uma seleção de drinks especiais a serem servidos no Café Van Gogh) para ambos, almofadas, pôsteres da exposição e a pulseira Fast Lane que agiliza a entrada na galeria.

Compras

A exposição conta com uma loja temática, ao lado do café, onde os visitantes podem comprar vários itens customizados com a obra do gênio holandês, como camisetas, camisas, moleskines, canecas, livros, pôsteres e até mesmo quadros.

A venda de ingressos e dos pacotes Vip Experience para a exposição podem ser adquiridas em www.vangoghbrasil.com.br ou www.livepass.com.br/artist/beyond-vangoghbrasil-brasilia/.