Confira as atrações do Festival 1/4 de Cena!

A terceira edição do projeto será online e conta com o subtítulo “Criações de confinamentos” e traz o conceito da caverna, selecionando 12 (doze) cenas através de chamada de seleção pública direcionadas a artistas cênicos independentes, coletivos e grupos e cias do Distrito Federal para mostra de espetáculos de curta duração. O evento acontecerá entre os dias 08 e 15 de dezembro de 2021.

A curadoria selecionou cenas curtas, de, no mínimo, cinco minutos e, no máximo, 15 minutos. Elas foram criadas entre 2020 e 2021, justamente no período de confinamento coletivo. A apresentação das cenas selecionadas será em mostra online com transmissão via plataforma Youtube do festival e conversa ao vivo com os artistas participantes após a apresentação. Além da mostra, o festival convida Magno Assis – idealizador e coordenador do Tubo de Ensaio, criado em 1996, e James Fensterseifer do Jogo de Cena, criado em 1995. Os profissionais irão compor o quadro de lives “Memórias – No Rastro dos que vieram antes de nós”, a fim de registrar e revisitar eventos que demarcam a história cultural do DF. O festival também convida artistas produtores de festivais nacionais desta modalidade, como Chico Pelúcio, do Cine Horto/MG, Fábio Fortes, do Niterói em Cena e Dyego Monnzaho, do Breves Cenas/AM.

A edição vem com proposta de residência e intercâmbio de criação, com apoio especializado de artistas para consultorias artísticas, que são Ana Flávia Garcia, Larissa Mauro, Jonathan Andrade e Marcelo Augusto. Neste ano, a provocativa de seleção aos artistas abriu espaço para processos que estivessem em processo e não finalizados, adentrando ao conceito criações de confinamento, tema desta edição online. Todas as ações serão de acesso gratuito.

SOBRE O FESTIVAL

A modalidade cena curta ou espetáculo de curta duração faz parte do contexto histórico das artes cênicas. As manifestações circenses, há muito se apropriaram desta estética assim como tantos outros dramaturgos com produção de esquetes, performances. No Brasil, na América Latina e na Espanha (berço do micro teatro), existem vários festivais e iniciativas voltadas dessa modalidade.

Em sua primeira edição, o 1/4 de Cena realizou um mapeamento de festivais em território brasileiro atuantes entre 2015 e 2017 e registrou 26 festivais e mostras com esta especificidade. Em Brasília há uma forte tendência a produções deste tipo que acompanham a trajetória das produções nas artes cênicas da capital, que formaram e impulsionaram vários artistas e grupos.

Após a pandemia, foi possível perceber o teatro como arte do efêmero, que se reinventa, seja ele teatro presencial, virtual ou midiático. Agora, provocando artistas e público por meio da telepresença novas relações e meios de fruição estão e continuarão sendo desenvolvidas.

O 1⁄4 de Cena – Festival de Cenas Curtas está dedicado a promover o trabalho de artistas independentes, grupos, Cias e coletivos do Distrito Federal. A intenção é contribuir com a produção das artes cênicas na perspectiva da cadeia produtiva das artes e difundir o teatro contemporâneo de cenas curtas promovendo intercâmbios e fortalecendo redes de festivais, mostras, pesquisa e produções desta modalidade bem como proporcionar uma interação DIRETA entre artistas e público. As próximas edições do festival pretendem abrir chamada de seleção a artistas em âmbito nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nascido em 2015, o festival foi idealizado, captado e coordenado pela atriz e produtora cultural Janaína Mello, radicada em Brasília há 11 anos. A terceira edição será realizada com recursos do prêmio Gran Circular – Aldir Blanc/DF 2020. Para a quarta edição, o projeto pretende abrir chamamento para artistas nacionais e, num futuro breve, para artistas internacionais, comprovando sua veia empreendedora.

Foto|Divulgação

Foto|Divulgação

Foto|Divulgação

Foto|Divulgação

SERVIÇO

¼ DE CENA – FESTIVAL DE CENAS CURTAS

08/12

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abertura com Live – Cena Curta em Rede, mesa com produtores nacionais – 19h30-

Convidados mesa produtores de festivais: Chico Pelúcio – Galpão Cine Horto /MG, Fábio Fortes – Niterói em Cena/RJ, Dyego Monnzaho, Breves Cenas/ AM

10/12

1º dia de mostra – 3 cenas e bate papo com artistas ao vivo ao vivo – 19h30

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Terríveis Pensamentos – Núcleo Experimental em Movimento NEM

Roteiro, direção, edição, atuação – Lupe Leal

Colaboração – Marcelo Nenevê, Yuri Fidelis

Realização – NEM Núcleo Experimental em Movimento

Criação, atuação, cenografia, figurino e poemas: Vanderlei Costa

Câmera/Iluminação: Maurício Neves

DPTCO – Dança Pequena Grupo de Dança Contemporânea

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intérpretes: Dani Renée e Carolina Hofs

Direção: Édi Oliveira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre posições – Abrindo a Sala

Criação de Igor Passos e Janaína Moraes.

Provocação de Gabriel Guirá.

Realização Abrindo a Sala.

11/12

2º dia da mostra – 3 cenas e bate papo com artistas ao vivo – 19h30

Uakti – EntreAberta Cia Teatral

Roteiro: Fabiana Lazzari Maria Villar

Atrizes-animadoras: Uakti – EntreAberta Cia Teatral

Roteiro: Fabiana Lazzari, Maria Villar

Atrizes-animadoras: Fabiana Lazzari, Maysa Carvalho

Desenhos das figuras de sombra: Maria Villar, Fabiana Lazzari, Maysa Carvalho

Trilha sonora: Jeff Nefferkturu

Direção e edição: Fabiana Lazzari

Realização e produção: Entre aberta Cia Teatral

C tá aí? – As Desempregadas

Intérprete Criadora: Maria Tavares

Marmota Show – Marmotagem & Cia

Direção Luciano Porto

Atriz palhaça Tina Carvalho

Trilha sonora Samuel Mota

Filmagem mão única filmes



Nascida do chifre do boi – Elisa Carneiro

Concepção, atuação e edição: Elisa Carneiro

12/12

3º dia da mostra – 3 cenas e bate papo com artistas ao vivo – 19h30

Discrepâncias – Marcos Davi

Concepção e atuante auto diretor: Marcos Davi

Imagem e som: Marina Olivier

SOBRE-viver – Grupo Liquidificador

Direção e Atuação: Nininha Albuquerque

Captação de Imagem: André Albuquerque

Edição: Nininha Albuquerque e André Albuquerque

Criação, Edição de áudio, Coreografia, Iluminação e Figurino: Nininha Albuquerque



Procura-se – Gustavo Haeser

um processo de Gustavo Haeser

Colaborações de Ana V Rabelo, Felipe Laya, Pedro Guimarães e Pedro Rapôso

Orientação: Tiago Mundim

Edição & parceria: Paula Otero

Participações especiais: Ultra Martini, Luciana Matias, Márcia Duarte, Klara Barker e Paula Otero



Temporal – Pedro Ribeiro

Direção – Pedro Ribeiro

Atuação e dramaturgia – Yuri Fidelis

Câmera e edição – Roni Sousa

Realização – Estúdio Panorama

13/12

Live Tubo de Ensaios – No rastro dos que vieram antes de nós – 19h30

Convidados: Magno Assis e UnB (decanato de artes, esporte e cultura)

Barbara Tavares/DF, Ciane Fernandes/ BA, Eduardo Kolody/ GO, Eufrásio Prates/DF,

Jenny Choe SP//DF, Maria Garcia/DF, Naira Ciotti/RN

15/12

Live JOGO DE CENA – No rastro dos que vieram antes de nós – 19h30

Convidado: James Fensterseifer