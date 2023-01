Confira as atrações do DF Cultural

O projeto visa valorizar a diversidade do povo que que imigrou, no período da construção e consolidação da cidade

A nova edição do DF Cultural nos dias 27 e 28/01, contará com grandes nomes e muita cultura para celebrar a formação cultural de Brasília e de suas Regiões Administrativas, além da entrada gratuita.

Quando pensamos nas identidades culturais que caracterizam o Distrito Federal (DF), estamos buscando identificar influências em torno de uma unidade da federação que possui pouco mais de 60 (sessenta) anos de existência, mas que reúne uma riqueza diversa e ao mesmo tempo única, de várias partes do país.

O projeto visa valorizar a diversidade do povo que que imigrou, no período da construção e consolidação da cidade, em busca de condições melhores e influenciaram de maneira contundente a formação cultural local.

Nesta Edição, vamos contemplar o Forró, o Samba e a Arte Urbana que foram contemplados nas edições anteriores e regionais do Projeto DF Cultural nas Cidades de Ceilândia, Cruzeiro e Estrutural.

Pessoas que além de sentirem saudade de sua terra, quiseram preservar suas tradições e com isso criaram a perspectiva de formação do povo do Distrito Federal.

Devemos a essa diversidade, a formação cultural de Brasília e de suas Regiões Administrativas, que demonstram grande efervescência também fora da zona central do Plano Piloto.

Confira nossas Atrações DF Cultural Edição Centro Cultural Ibero Americano:

Programação

27 de Janeiro, Sexta-feira

Apresentadora Lushonda

Das 14h às 15h – Dj Kacá

Das 15h às 16h – Cuscuz Com Leite

Das 16h30 às 17h30 – Encosta N’eu

Das 18h às 19h – Nego Rainner

Das 19h30 às 20h30 -Dj Kacá

Das 20h40 às 21h40 -Nauí

Das 21h50 às 22h50 – Mc Dom LP

Das 23h à 0h -Tropa de Elite

28 de Janeiro, Sábado

Apresentador Cacá Silva

Das 18h às 19h – DJ Kacá

Das 19h às 20h – Alemão Do Cavaco

Das 21h as 22h – Delcio Luiz

Das 23h a 0h – Jorge Aragão

Ingressos

Entrada Gratuita, mediante a retirada do ingresso

Vendas

Informações

DF Cultural

Data: 27 e 28 de Janeiro de 2023, Sexta-feira e Sábado

Hora: A partir das 14h

Local: Eixo Cultural Ibero-americano