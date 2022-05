Confira a programação do Festival Multicultural Águas Claras

O evento, gratuito, acontecerá dos dias 13 a 15 de maio na Praça Condor em comemoração ao aniversário da cidade

Preparem-se para três dias de festa com shows, atrações infantis, feiras, food trucks, teatro e cinema ao ar livre. Pela primeira vez, Águas Claras receberá um festival multicultural que reunirá música, literatura, arte e gastronomia em um único espaço.

O evento acontecerá nos dias 13 a 15 de maio, na Praça Condor, em frente à estação de metrô Arniqueiras e é idealizado pelo Instituto Eleva, uma entidade que incentiva a inovação e a gestão de projetos visando crescimento empresarial e profissional de pessoas e empresas.

O propósito é promover a cultura, celebrar o aniversário de Águas Claras e gerar entretenimento com grande participação popular. A edição tem como objetivo fomentar, ainda mais, o crescimento educacional e cultural na cidade.

“Sabemos que a cultura e a arte são elementos indissociáveis da educação. Queremos ser um instrumento de transformação social, trazendo esses elementos de maneira leve e descontraída”, afirma Domênico, idealizadora do projeto e fundadora do Instituto.

Vídeo/Reprodução

Programação

13/05 – Abertura

21h – G7 Comédia – Apresentação especial compilando os melhores momentos das peças mais amadas. Onde? Teatro da Universidade Católica (Taguatinga)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14/05

8h às 9h – Box de Cross Seven: Aula gratuita de cross training

8h – Escolinha de futebol – aula de futebol para a criançada

9h – Instituto Anandah – Uma relaxante aula de Thai Chi Chuan gratuita

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9h – Espaço Acreditar: Biodança para todas as idades

9h30 às 12h – Espaço Acreditar: Terapias energéticas para todas as idades

10h às 18h – Palhaçada Sininho – Um dia inteirinho de atividades para as crianças.

Palhaçada Sininho oferecerá pintura de rosto, atração com balões, contação de histórias, animação para a criançada e brincadeiras para manter os baixinhos animados!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10h – Bate-Papo pet: Maternidade Felina – A Maternidade Felina trará em um bate papo descontraído dicas de como cuidar do seu felino

11h – Manhã de Autógrafos: Cristiane Nóbrega

Indicada ao Prêmio Jabuti, a taguatinense Cristiane Nóbrega, co-fundadora do Coletivo Editorial Maria Cobogó, escritora e advogada, com quatro livros publicados, falará sobre o seu novo lançamento: Hiato. Em Hiato a autora, de forma envolvente, vai traçando o perfil de uma mulher que amadurece com a dor e se redescobre íntegra, inteira tomando as rédeas da sua vida, depois de chegar ao limite do suportável em sua vida a dois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14h – Tarde de Autógrafos: Contos da Elisa – A pequena Elisa e o seu pai vão falar um pouco sobre a história do seu livro – Contos da Elisa e distribuir autógrafos!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14h30 às 16h – Espaço Acreditar – Terapias energéticas para todas as idades

15h – Espaço Acreditar: Oficina de Jogos pedagógicos para as crianças.

16h – Espaço Acreditar: Pilates kids – aula de pilates adaptada, especialmente, para os pequenos

16h – Sunset: Felipe Boechat e Banda Ouro Fino – Venha curtir um fim de tarde boêmio regado com sucessos do blues e rock, na voz do inconfundível Felipe Boechat.

19h – Chorinho com Zamba trio (Bossa Jazz) – Conhecidos pela qualidade e sofisticação em Brasília, Zamba trio traz uma noite de jazz pata ficar na lembrança.

20h – Cine Bambu: Lisbela e o Prisioneiro –

No espaço Cine Bambu, o Cine Urbano traz a comédia romântica Brasileira – Lisbela e o Prisioneiro: “A jovem Lisbela adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs dos filmes que assiste. Leléu é um malandro conquistador, que em meio a uma de suas muitas aventuras chega à cidade da moça. Após se conhecerem eles logo se apaixonam”. Será que o casal conseguirá superar os obstáculos para viver esse grande amor?

15/05

8h às 9h – Seven Cross Treino – Para começar o dia cheio de energia: aula gratuita de cross training

9h – Rossana Alves – Dança criativa para crianças – ajuda na auto-expressão e na manifestação dos sentimentos

9h30 até 12h – Espaço Acreditar: Terapias energéticas para todas as idades

10h – Caravana do Dudu Noel – Dudu Noel virá com os super heróis em uma caravana para lá de divertida animar a manha da criançada

10h30 – Espaço Acreditar – Roda de musicalização infantil

10h às 18h – Palhaçada Sininho – Um dia inteirinho de atividades para as crianças.

11h – Bate-Papo pet: Ana Cibele

Auto intitulada Petterapeuta, no bate papo de domingo Ana contará um pouco sobre a terapia para animais, além de tratamentos “auternativos” como o reiki para cães. Ana também compartilhará dicas preciosas para o bem estar e cuidados com o seu doguinho!

11h – Manhä de Autógrafos: Cristiane Nóbrega

14h30 às 16h – Espaço Acreditar – Terapias energéticas para todas as idades

16h – Espaço Acreditar: Arte e educação ambiental. Traga o seu filho para essa maravilhosa experiência de aprendizado sobre o meio ambiente e oficina artística.

16h – Sunset: Felipe Boechat: Voz e Violão – Venha curtir um delicioso fim de tarde com Felipe Boechat trazendo grandes sucessos adaptados a versão voz e violão.

17h30 – Espaço Acreditar: Roda de Capoeira infanto-juvenil. Direto da Bahia, a capoeira é muito mais do que uma luta, é dança, é expressão.

19h – Show: André 14 Voltas e Sound3: Trazendo grandes sucessos do Brasil e do mundo através do talento inconfundível de André 14 voltas e Sound3, o Festival traz um memorável show para fechar, com chave de ouro, a sua programação musical.

20h – Cine Bambu: O Homem do Futuro

No espaço Cine Bambu, o Cine Urbano traz a comédia romântica Brasileira – O homem do futuro: Zero é um cientista ridicularizado que criou uma máquina do tempo, tendo a chance de refazer sua vida. Voltando a época da faculdade, ele reencontra Helena, um grande amor. Será que Zero vai conseguir mudar o seu futuro?

Dias 14 e 15/05

10h às 22h – Atrações Fixas:

Feirinha de Artesanato: Prestigiando os artesãos do DF, na feirinha você encontrará de tudo: desde roupas até obras de arte!

2a Feirinha Literária de Águas Claras: Venha procurar aquele livro que o seu filho comentou que queria. A feirinha contará com diversos títulos diferentes, contação de história e autógrafos.

Vila Gourmet: O melhor da gastronomia de Águas Claras em uma Vila Gourmet

ambientada e confortável:

Churros do Chaves

Pipoca tia Kel e tio Rafa

Patacho burguer

El Perro Negro Food Truck

Churrasburguer Food Truck

Bulldogs

Polly Fitgirl

Polly_Esporte

Patacho Hamburguer

Feirinha de Adoção: Quer um novo amigo? Adoção de cães e gatos com a Animalis e Maternidade Felina

Serviço

1° Festival Águas Claras

Data: 13 a 15 de maio

Local: Praça Condor (em frente à estação de metrô Arniqueiras)

Instagram: @festivalaguasclaras