Confira a programação de agosto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional

“O objetivo é trazer ao público as ideias musicais de novos compositores da atualidade”, explica o regente da orquestra, Cláudio Cohen

Da música clássica tonal ao atonal, de apresentações dedicadas a obras europeias a peças do repertório latino-americano, de formações sinfônicas a arranjos para música de câmara – a programação de agosto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) chega intensa. O equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) contempla ainda, durante o mês, uma nova edição do tradicional evento Iate in Concert, atividade filantrópica para recolhimento de donativos, e exibições didáticas para estudantes da rede pública do DF.

“O objetivo é trazer ao público as ideias musicais de novos compositores da atualidade”, explica o regente da orquestra, Cláudio Cohen. Uma dessas novas compositoras é a estadunidense Jessica T. Carter (1992). A violinista e meio-soprano terá sua música ‘Rancor and Triumph, Concerto para Violoncelo’, executada pela orquestra, com solo de violoncelo pela musicista Larissa Mattos.

Da segunda semana até meados de agosto, a OSTNCS fará um concerto dedicado à música clássica do Equador, com a maestra equatoriana convidada, Lorena Suarez, e duas outras apresentações contemplando repertório italiano consagrado, de Vivaldi (1678-1741, barroco) a Paganini (1782-1840, romântico). Um dos destaques apontados pelo maestro Cohen no Concerto Italiano é o solo do violinista Giuseppe Gibboni em música do também barroco Giuseppe Tartini (1692-1770).

O concerto sinfônico que encerra o mês, a cargo da maestra convidada Mariana Menezes, considerada uma das mais importantes jovens regentes da atualidade, terá como destaque o solista Carlos Eduardo, natural de Goiás, no naipe de violinos desde 2017. Ele atuará no Concerto para Violino e Orquestra nº5, de Mozart (1756-1791, classicismo).

Programação

1/8

Concerto Contemporâneo

Who We Are (Cody Hutcheson)

Rancor and Triumph Concerto para violoncelo (Jessica Cárter)

Solista- Larissa Mattos (violoncelo)

In Memorian and Celebration (Andelena G.Jackson)

Doina & Dances Overture (Laurence Sherr)

The Timelapse Project: Origins (Jeremy Nathan Tisser & Ashley Tamar Davis

It is, Isn’t It (Isaac Villaroya)

Summer Haze (Jacob Elkin)Beringia – Benjamin Johnston-Urey

Maestro Nayden Todorov

5/8

8º Iate in Concert

Schubert – Ave Maria

Pablo Sarasate – Zigeunerweiser (Arias Ciganas)

A.Vivaldi – Verão 3o. mov.

Wieniavsky- Polonaise

Song for a secret garden

Viva a la vida (Coldplay)

Godfather Them

Ave Maria (Elisa)

Il Mondo (Thiago)

My Way (T)

Parla piu piano (Duet)

Árias Ciganas (E)

Polonaise (E)

Verão (E)

All I ask of you (Duet)

Volare (T)

Besame mucho (T)

Con te partiro (Duet)

Song for a secret garden (E)

Viva la vida (E)

Quizas (Duet)

Piratas do Caribe (E)

Nessun Dorma (Duet)

Elisa Jarvela (Violino)

Thiago Arancam (Tenor)

Maestro Cláudio Cohen

Iate Clube de Brasília – Trecho 2, SMI, Brasília – DF, 70297-400

8/8

Concerto Equatoriano

Gonzalo Benítez e Luiz A. Valência – Mosaico Vasija de Barro – La vuelta del chagra

Mosaico de Bombas

Julio Bueno – Andarele

Segundo Luís Moreno – Suite Ecuatoriana no.2 Pasillo; Rondena, Mosaico de Bombas

Álvaro Manzano – Ruminahui Poema Sinfónico

Maestra Lorena Suarez

22/8

Arnold Schoenberg – Noite Transfigurada

Felix Mendelssohn – Sinfonia no.5 “A Reforma”

Maestro Tiago Flores

24/8

Concerto Didático

9h – 10h

Ensaio normal 11h

Brahms, Smetana, Mozart

25/8

Concerto Didático

9h – 10h

Ensaio Normal 11h

27/8

Concerto de Câmara OSTNCS

11h

Croacia

Duo Baritono e Piano

Kresimir Strazanac and Kresimir Starcevic

28/8

Concerto Didático

15h

29/8

Concerto Sinfonico

Smetana Ma Vlast (Dos Campos e Bosques da Bohemia)

W.A.Mozart Concerto para violino e orquestra no.5 KV219

Solista Carlos Eduardo

Brahms Sinfonia no.2

Maestra Mariana Menezes

Teatro Plínio Marcos

Espaço Eixo Cultural Ibero-americano, entre o Clube do Choro e a Torre de TV de Brasília – Eixo Monumental

Entrada por ordem de chegada