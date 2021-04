Conferência prepara startups brasileiras para mercado norte-americano 

Por meio do programa SelectUSA,startups brasileiras terão acesso a conceitos e investidores norte-americanos

Nos dias 27 e 28 de abril, a Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos realizarão a primeira edição do SelectUSA Tech no Brasil, em formato 100% virtual e voltado exclusivamente ao público brasileiro. Desde sua criação, o programa já facilitou o investimento de mais de US$ 78 bilhões, provenientes de empresas de todos tamanhos, setores e mercados, promovendo mais de 95 mil empregos, expandindo exportações e impulsionando a inovação por meio de manufatura, serviços e pesquisa e desenvolvimento.

Desde 2019, o SelectUSA criou uma iniciativa voltada à atração de startups globais para os EUA, o SelectUSA Tech. Esta é uma iniciativa do programa SelectUSA que oferece uma oportunidade única para startups e empresas de base tecnológica. O SelectUSA Tech possibilita que essas empresas tenham a oportunidade de conectarem-se a oportunidades e contatos para prosperar no mercado norte-americano. Uma das oportunidades é de participação em uma competição com startups de todo mundo, tendo, como plateia e júri, investidores norte-americanos (e.g. VCs, investidores anjos, investidores corporativos entre outros) e organismos de fomento à inovação. Essa iniciativa possibilita que startups globais possam identificar as oportunidades de negócios nos Estados Unidos, além de conectarem-se às oportunidades de investimento que viabilizarão sua entrada no mercado norte-americano.

Nos dias 27 e 28 de abril, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio do programa SelectUSA, realizará uma conferência e competição nos mesmos moldes do SelectUSA Tech global, como forma de auxiliar startups brasileiras na internacionalização de seus negócios.

Programação do SelectUSA Tech Brazilian Edition:

27 de abril – Conferência SelectUSA Tech Brazilian Edition – Evento Virtual – 9h30/ 18h00 (Horário de Brasilia)

9h30 Abertura institucional

Todd Chapman – Embaixador dos Estados Unidos no Brasil

Sergio Segovia – Presidente da Apex-Brasil

9h55 - Startups brasileiras, negócios globais!

Este painel discutirá como startups brasileiras podem desbravar oportunidades em todo o mundo, antes de tornarem-se grandes negócios.

Participantes do painel:

Joel Reynoso – Ministro-Conselheiro Adjunto e Conselheiro para Assuntos Comerciais do Consulado Geral dos Estados Unidos da América, São Paulo

Felipe Matos – Presidente da ABStartups

Marcelo Rodrigues – Diretor de Novos Negócios e Inovação da Amcham Brasil

Ruben Delgado – Presidente da Softex

10h50 - O fator Estados Unidos para a expansão internacional de startups.

Este painel trará especialistas em internacionalização para discutir como os Estados Unidos gera oportunidades comerciais a startups, acesso a fontes de investimentos, bem como inserção em um dos ecossistemas mais fortes de inovação do mundo.

Participantes do painel:

André Leal – Especialista em Internacionalização do SelectUSA

Luciana Gatto – Coordenação de Internacionalização da Apex-Brasil

Marcelo Carrullo – Sócio da Drummond Ventures

Maria Beatriz Dellore – Conselheira Regional de Propriedade Intelectual para o Mercosul, Guianas e Suriname do United States Patent and Trademark Office

11h45 - Os ecossistemas de inovação dos Estados Unidos – depoimentos de sucesso de startups brasileiras

Este painel trará executivos brasileiros para compartilhar as experiências de internacionalização de suas startups para os Estados Unidos.

Participantes do painel:

Laura Martins – Especialista em Internacionalização do SelectUSA

Douglas Almeida – Co-Fundador & CEO da Stayfilm

Mariano Gomide de Faria – Fundador & Co-CEO da VTEX

Rafael Albuquerque – Fundador & CEO da Zoox Smart Data

12h35 - Encerramento do seminário matutino

13h30 - Reuniões (B2B)

Sessão de reuniões virtuais entre startups brasileiras e participantes norte-americanos, incluindo: Aceleradoras & Incubadoras norte-americanas; Agentes de fomento econômico regional dos Estados Unidos; Provedores de serviços (e.g. advogados, contadores etc.) norte-americanos; SelectUSA e outros da Embaixada dos Estados Unidos da América.

*PS: reuniões agendadas pela equipe da Conferência SelectUSA Tech Brazilian Edition

28 de abril – Competição de startups brasileiras – Evento Virtual – 13h30/ 17h30 (Horário de Brasilia)

Durante essa sessão, startups brasileiras competirão em sessões de pitch em inglês para um júri composto por: Aceleradoras & Incubadoras norte-americanas; Agentes de fomento econômico regional; Investidores norte-americanos convidados; Membros da Embaixada dos Estados Unidos da América; Provedores de serviços (e.g. advogados, contadores etc.) norte-americanos; e outros convidados.

Cada startup terá 3 minutos para apresentar seu negócio, além demonstrar seu projeto para tornar-se uma empresa global.

A startup vencedora, além de poder interagir diretamente com o júri e receber dicas para seu projeto de internacionalização, ganhará ainda uma entrada totalmente gratuita para participar do 2021 SelectUSA Investment Summit & SelectUSA Tech entre os dias 7 e 11 de junho de 2021.

Durante a competição SelectUSA Tech, entre os dias 7 a 11 de junho de 2021, a startup vencedora da Conferência SelectUSA Tech Brazilian Edition competirá com outras startups globais numa sessão de pitch para mais de 100 investidores norte-americanos.

Link para o credenciamento gratuito: https://live.eventtia.com/en/selectusatech-br/Credenciamento/