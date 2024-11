Concurso de cosplay e workshops gratuitos são destaque do Pixel Show DF neste sábado

A programação do Pixel Show continua encantando os brasilienses neste sábado (23). Além das atrações de realidade virtual com games interativos e pinturas que se transformam em animações, é dia de performances artísticas, feitas por criativos nacionais e internacionais e de as bandas locais subirem ao palco. O Pixel Show traz 160 atrações e vai até domingo, das 9h às 21h, na Arena BRB Mané Garrincha. Quem quiser participar, é só chegar e entrar pelo portão 14 (em frente aos arcos olímpicos).

Entre os destaques da programação de sábado está o paraense Luan Rodrigues. As obras dele mesclam a pintura tradicional à realidade aumentada. Luan nasceu em uma comunidade ribeirinha e retrata as cenas cotidianas locais por meio do kambô art (arte da floresta). Com a ajuda de um aplicativo, as obras ganham vida e se transformam em outras formas de arte.

Já a paulistana Catarina Gushiken, que realiza “caligrafias sensitivas”, vai reproduzir as artes de painéis pintados em frente ao público no corpo de modelos, que farão performances, combinando pintura, dança e escrita.

Haverá, ainda, uma mesa redonda sobre economia criativa, com debatedores do Brasil e do exterior. O dia termina com o concurso de cosplay.

No Pixel Show, as pessoas só ficam paradas se for para desenhar por telepatia. Pela primeira vez em Brasília, o participante que quiser curtir a experiência vai usar uma tiara que mede as ondas cerebrais. Quanto maior a capacidade de concentração, mais desenhos vão surgir no telão.

Confira as principais atrações

⇒ Sobradinho de Brasília: Na medida de 3m x 5m, Sérgio Free, artista que transitou das pichações nas ruas de São Paulo nos anos 1990 para exposições em galerias e museus, fará uma representação em tamanho real e em formato de um sobrado de suas pinturas que contam de uma forma divertida as histórias locais que hoje dão lugar aos bairros dormitórios e ao novo estilo arquitetônico nas grandes cidades. Os visitantes poderão entrar no “sobradinho” construído em madeira para verificar toda a obra de Sérgio Free.

⇒ O game Arkave, criação do artista digital Daniel Dek, é uma plataforma de jogos em realidade virtual inédita no Brasil. Em suas arenas, a plataforma Arkave permite que até três jogadores tenham os corpos mapeados e se movimentem livremente pelo ambiente sem estar conectados por fios.

⇒ A parede de Colorir, outra atração de DekWilde, pela primeira vez no Pixel Show, é uma projeção interativa que proporciona uma vivência única e envolvente, permitindo aos participantes explorarem a criatividade ao pintar desenhos. Após essa etapa criativa, um sistema de escaneamento por webcam transforma a arte estática em desenhos animados. Essas ilustrações ganham movimento e são projetadas em uma grande tela.

⇒ Ringue dos Robôs, uma mistura brincadeira com a prática de robótica, muita diversão e um desafio entre 2 e 4 pessoas, em que o objetivo é estourar a bexiga que o outro robô está segurando.

⇒ Expo Games, com a exposição Meu Primeiro Videogame, de David Rayel, empreendedor com ampla experiência no mundo dos jogos e da cultura geek. Com mais de 250 consoles de diversas gerações em seu acervo, o espaço trará os games mais antigos criados no mundo todo, além de permitir jogá-los.

⇒ Laser animes, uma experiência que usa tecnologia laser junto com um ipad e uma caneta de desenho. O público vai criar um desenho e fazer pequenas e simples animações usando aplicativo na tablet para depois projetá-las.

⇒ Neon Space, espaço onde os visitantes poderão desenhar, escrever e pintar usando tintas fluorescentes que em ambiente com luz negra, deixa o espaço super instagramável. O artista e professor de ilustração, que também estuda e aplica em seu trabalho essa técnica utilizada no espaço vai ensinar como fazer.

⇒ Kinect Vibes: utilizando um sensor kinect, os participantes poderão transformar a imagem em um avatar digital que se altera de três em três minutos.

⇒ Festival de animação: Animações dos estúdios mais consagrados do planeta, criados e produzidos nos últimos 12 a 15 meses.

Workshops

O Pixel Show traz uma programação de workshops que une aprendizado prático e inspirações visuais, oferecendo aos participantes a chance de explorar técnicas variadas ao lado de renomados artistas e profissionais do mercado criativo. Cada atividade será uma imersão de até 3 horas, com temas que vão desde diagramação e ilustração até aquarela, graffiti, lambe-lambe, stencil, estamparia e design thinking.

No Workshop de Origami, por exemplo, Marcio Okabe irá ensinar nesta oficina de origami – arte milenar japonesa de dobrar papéis. Os participantes irão aprender a fazer a peça chamada Torus de Origami a partir de um papel retangular de 64 cm x 13 cm e marcado na cortadora laser. Domingo (24), às 18h.

*Com informações da Agência Brasília