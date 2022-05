Concurso de beleza para talentos da periferia abre as inscrições da edição 2022

Iniciativa da Central Única das Favelas do Distrito Federal traz oportunidades para jovens que sonham com a carreira de modelo

A sexta edição do concurso de beleza realizado pela Central Única das Favelas do Distrito Federal com apoio da Secretaria de Turismo do DF já começou. Entre os dias 13 e 26 de maio as inscrições estarão abertas para a edição 2022.

O evento premiará jovens nos segmentos Fashion e Street, com um menino e uma menina em cada categoria. A primeira é voltada a modelos de passarela e à indústria da moda, enquanto a segunda é direcionada a oportunidades mais amplas, como a publicidade.

Para participar do concurso, é necessário atender aos requisitos e preencher um formulário no site oficial. A oportunidade vale para jovens entre 16 e 29 anos que sonham em ser modelos e moram em favelas e comunidades de Brasília ou entorno.

Com etapas de classificação e workshops, o concurso avaliará características como biotipo, carisma, desenvoltura, fotogenia e oratória. Antes voltado apenas para modelos mulheres, o Top Cufa DF aderiu à categoria masculina na edição de 2020.

A primeira seletiva presencial dos jovens inscritos será no dia 29 de maio. No dia 05 de junho, os primeiros nomes selecionados passarão por um workshop com questões importantes sobre o mercado de modelos. Em seguida, entre 11 e 12 de junho, haverá uma sessão de fotos em pontos turísticos da cidade para os books que serão votados no site.

A grande final será com desfiles para uma bancada de jurados nos dias 25 e 26 de junho, com direito a atrações musicais e uma feira de produtos e serviços de beleza, estética, moda e turismo. Vale destacar, contudo, que as datas, a ordem e a quantidade de etapas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

“O Top Cufa DF traça todo o caminho para que os jovens talentos exerçam a carreira de modelo em suas mais diversas possibilidades, como a passarela e a publicidade”, comenta Bruno Kesseler, presidente da Cufa DF. “Muitas vezes, os jovens talentos da periferia só precisam de uma boa oportunidade, de encontrar suporte de iniciativas que acreditem neles e das ferramentas certas para mostrarem seu potencial. Essa é a ideia do concurso.”

Foto: Julia Bandeira/Reprodução

Prêmio

Cada um dos quatro vencedores do Top Cufa DF 2022 ganhará agenciamento e uma bolsa integral do curso de modelo e manequim pela 3 Models Agency, um book fotográfico digital e uma viagem para São Paulo, além de outras formas de premiação que podem ser acrescentadas posteriormente pelos patrocinadores do concurso. Na viagem para São Paulo, os jovens terão oportunidade de conhecer a maior metrópole do Brasil e passear por bairros e ruas com relação direta com a moda, do segmento mais popular ao mercado de luxo.

Sobre o Top Cufa DF

O Top Cufa começou com a edição realizada pela Central Única das Favelas em 2012, a única realizada em âmbito nacional até então. Depois, a iniciativa se regionalizou. A unidade do Distrito Federal, por sua vez, realiza a edição brasiliense desde 2016. De lá até aqui, já levou mais de 120 jovens modelos para o mercado de trabalho.

Na edição de 2021, a Cufa DF lançou a marca BSB Fashion Street, um evento de desfiles de moda que nasceu a partir do Top Cufa. Este será voltado para marcas emergentes e estilistas locais, além de etiquetas já estabelecidas no mercado, mas que precisam de uma nova iniciativa como vitrine.

“O BSB Fashion Street surgiu da demanda de atender marcas parceiras do Top Cufa, já que atendemos agências e modelos, mas não tínhamos um espaço dedicado a designers, estilistas e marcas locais”, explica Bruno Kesseler. “Além de ocupar um espaço no mercado de moda brasiliense com desfiles, a ideia é dar oportunidades para os talentos da periferia na moda, seja na costura, no design ou marcas emergentes, tudo dentro do projeto.”

Neste ano, toda a identidade visual do evento é inspirada nas capulanas, tecido estampado muito usado por mulheres de países do continente africano, a exemplo de Moçambique, com funcionalidades que vão de vestimenta a utilidades do dia a dia. O conceito visual deste Top Cufa DF traz, também, elementos brasileiros e brasilienses. Para ficar por dentro de todas as informações, vale acompanhar o Instagram @topcufadf.

Foto: Julia Bandeira/Reprodução

Serviço

Top Cufa DF 2022

Inscrições abertas de 13 a 26 de maio no site do Top Cufa DF – aqui

Mais informações: @topcufadf

Cronograma:

13/05 a 26/05 – Inscrições on-line

29/05 – Primeira seletiva presencial

05/06 – Workshop

11 e 12/06 – Sessão de fotos

25/06 e 26/06 – Final