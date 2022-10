Concerto para Criança no Venâncio Shopping

A Orquestra Filarmônica de Brasília se apresenta de graça neste sábado, às 10h30, no Venâncio Shopping

Em homenagem ao Dia das Crianças que se aproxima, o Venâncio Shopping recebe a Orquestra Filarmônica de Brasília, que faz apresentação especial para os pequenos neste sábado (8), às 10h30, com entrada franca e livre para toda família. A apresentação conta com mais de 50 músicos e será dividida em três momentos de repertórios infantis:

Pedro e o Lobo

Conto musical que conta as peripécias de Pedro, um menino caçador que busca a captura de um lobo feroz em narrativa de Sergei Prokofiev composta em 1933. A história é narrada por Hartur Nunes com a participação de atores do Grupo Humus de Teatro.

Cirandas

Uma combinação do repertório clássico do folclore brasileiro com cantigas de rodas, canções infantis com sonoridades que nos transportam para lembranças que instigam a ludicidade. Os arranjos são de autoria do Maestro Joaquim França, expressando toda a beleza, singularidade e timbre dos instrumentos no formato sinfônico.

Disney

Canções temáticas do mundo encantado da Disney executados em formato Sinfônico. Nesta parte, a Orquestra brindará o público presente com lindas canções de temas de filmes da Disney explorando o universo musical dos desenhos infantis com arranjos sinfônicos especialmente elaborados para este tema, tornando um lindo concerto muito lúdico e mágico.

Sobre a Orquestra

A Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB) foi criada em 1985 com apoio do emérito professor, compositor e renomado Maestro Claudio Santoro, é uma organização sociedade civil de direito privado com personalidade jurídica, sem fins lucrativos. Com 37 anos de contribuição histórica ao Patrimônio Vivo da Cultura do DF. Tem a finalidade de desenvolver em todos os gêneros atividades musicais relacionadas à orquestra e grupos de câmara, com objetivos sociais, culturais, artísticos e didáticos, de apoiar e estimular a produção e execução de programas e projetos voltados para incentivar o turismo, o folclore e a educação, pesquisar repertório sinfônico, erudito e popular, executar e divulgar obras inéditas, promover e realizar projetos sociais e eventos a fim de divulgar suas atividades e produções.

Programa

Sergei Prokofiev: Pedro e o Lobo

Joaquim França: Cirandas (Arr. de músicas do folclore brasileiro)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Rei Leão (medley): Elton John, Tim Rice e Hans Zimmer (Arr. Vlonx)

A Pequena Sereira (medley): Alan Menken (Arr. Felipe Ayala)

Aladin (medley): Alan Menken (Arr. Luiz Felipe Lima)

Tarzan (medley): Phill Colins (Arr. Rômulo Ferreira)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Concerto para Criança no Venâncio Shopping

Data: sábado, 8 de outubro

Horário: 10h30

Local: Piso térreo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrada franca

Classificação: Livre