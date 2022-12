Complexo Gastronômico de Águas Claras prepara noite de réveillon

Evento terá open food e open bar, além de atrações musicais

Na passagem de 2022 para 2023, o Complexo Gastronômico de Águas Claras, comandado pela chef Lídia Nasser, será palco de uma festa de réveillon com open bar, open food, shows ao vivo e pista de dança. O ‘Madrugada Sem Fronteiras – A Virada’ promete agitar a cidade que nunca dorme, das 22h às 4h.

O evento terá open food de três casas que compõem o Complexo Gastronômico (Empório Árabe Restaurante, Dolce Far Niente e MaYuu Sushi). O menu ainda conta com pratos típicos das festividades de fim de ano. Quanto ao open bar, haverá espumante, cerveja, vinho, drinques com gin, suco e água.

Programação musical

Ao todo, serão três bandas e uma pista de dança com DJ, com sons diferentes para agradar a todos os gostos. A banda Brasiliana abre a noite e faz a virada até 0h15. Brega & Rosas é a segunda atração, de 0h30 às 2h30, com interpretações de canções assinadas por nomes como Reginaldo Rossi, o saudoso Wando, além de ícones como Fagner e Odair José. O encerramento fica por conta de Allan Cassio e Palito Gaiteiro, até às 4h. No violão e na sanfona, a dupla finaliza a festa com sucessos da música sertaneja, moda de viola, forró, além de canções autorais.

Os ingressos no 1º lote saem a R$ 490 (meia-entrada) e R$ 245 (meia-entrada para crianças de 6 a 10 anos). Menores de cinco anos não pagam. A meia-entrada é válida para todos que têm direito ao benefício e, também, para doadores de 1kg de ração para cachorro ou gato, que serão destinados a instituições beneficentes. Os convites podem ser adquiridos em qualquer loja do Complexo Gastronômico, em até 3x sem juros no cartão de crédito; e pela internet, no Sympla, também com opções de parcelamento.

Madrugada Sem Fronteiras – A Virada

31 de dezembro, das 22h às 4h

Complexo Gastronômico de Águas Claras (Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall)

Ingressos a partir de R$ 245 no Complexo e no Sympla

Informações: (61) 3451-4750 ou (61) 99239-3049 (WhatsApp)