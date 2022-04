Complexo Cultural Samambaia terá evento especial para a comunidade

Em junho, Samambaia recebe o “Peça Show”, um projeto que reúne teatro, música, debates e oficinas em uma mesma ação cultural

Na prática, uma programação divertida de três dias, fruto da interação entre artistas, lideranças locais, crianças e adolescentes de Samambaia/DF.

A primeira fase do projeto conta com uma seleção aberta para artistas que queiram participar da programação, que contará com uma apresentação teatral, um debate com a comunidade e um show musical.

Se você é um artista local e/ou tem um número cênico, basta acompanhar as redes sociais do “Peça Show” e se inscrever para a seletiva. Ao final do período de inscrições, o público irá votar pela internet nas atrações inscritas e as mais votadas se apresentarão com toda a infraestrutura de palco e produção, além de divulgação e cachê de R$3 mil Reais, cada uma. Isso mesmo! As atrações cênica e musical serão de artistas da cidade escolhidos através de enquetes nas redes sociais. Por mais que o projeto tenha atenção voltada a residentes de Samambaia, artistas cênicos e musicais de qualquer local do DF poderão inscrever seus trabalhos.

A escolha de Samambaia como local para receber as ações do “Peça Show” se dá por essa identidade cultural forte e continuada. O desenvolvimento de uma cultura local potencializa a organização social e a democracia, e este só pode ocorrer a partir da integração dos artistas, criadores dos símbolos da linguagem e os atores sociais e políticos de seu contexto.

“PEÇA SHOW”

Inscrições para Grupos/Artistas de Teatro e Música:

@pecashowdf

Site: https://pecashow.com.br/

Programação:

Dias 09 e 10/06/2022 – Ações específicas para crianças da EC 303 e Casa Azul

Dia 11/06/2022 – Ações abertas à comunidade de forma gratuita

O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.