Companhia colombiana de ballet chega à Brasília em 26 de outubro

Espetáculo de ballet neoclássico e contemporâneo “Trilogia” já foi assistido por mais de 500.000 pessoas pelo mundo

Brasília será a primeira capital brasileira a receber a turnê mundial da Cia Colombiana de Ballet, em 26 de outubro, no auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses. O premiado espetáculo “Trilogia”, do coreógrafo brasileiro, Ricardo Amarante, conta com dois tangos neoclássicos e obras com grandes clássicos da música mundial, incluindo grandes sucessos de Edith Piaf, Carlos Gardel e Artur Piazolla.

A Companhia já realizou mais de 1000 apresentações por todo o mundo, incluindo países da Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. Nesta primeira turnê no Brasil as apresentações também passarão pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Juiz de Fora.

“Trilogia” é composta pelos atos “Love Fear Loss”, “Longing” e “A Fuego Lento”, obras do renomado coreógrafo brasileiro Ricardo Amarante, conhecido mundialmente por criar ballets clássicos e neoclássicos cheios de coreografias apaixonantes, levando o público a uma verdadeira montanha russa de emoções. A direção artística fica por conta de José Manuel Ghiso, dono de uma consolidada carreira internacional.

O espetáculo em três atos

“A Fuego Lento” é um ballet de paixão, um desafio no estilo neoclássico sobre sentimentos que estremecem o sangue dos amantes. Por meio dos intérpretes os sentimentos de amor, paixão e desejo refletem na dança, a chama lenta, porém luminosa que acende.

O Tango tem um papel importante nesta criação coreográfica, dada a sensualidade. Ricardo Amarante atribui um papel especial à técnica de ejeção virtuosa, ardor e sentimentos genuínos. “A Fuego Lento é paixão em cada cena, vestida com os sedutores ritmos sensuais do tango”, explica.

Já “Longing” perfaz o desejo como um forte sentimento de querer ter algo ou desejar que algo aconteça. Um anseio físico por uma mulher ou um homem mais desejável, seja vivo, em forma de anjo ou nos sonhos. Afinal, o que realmente se quer da vida e do amor? Qual é o real anseio nas relações amorosas? Por que tantos são obcecados com o contato físico e não pela busca da alma gêmea?

E “Love fear Loss” é inspirado na história de vida da extraordinária cantora francesa Edith Piaf e sua música. Em sua interpretação, cada pas de deux mostra a relação entre o amor, o medo e a perda. A música de Piaf foi um completo reflexo de sua vida. Suas primeiras composições foram canções de amor que conquistaram o mundo. El “Hymne a l’amoure” reflexa os impulsos do coração que Piaf, como todos os apaixonados, vivem no início de uma relação amorosa.

Com o tempo, a luta e o medo em suas relações afetivas se converteram em um tema destacado de suas canções, tendo como exemplo sua fascinante interpretação de “Ne me quitte pas”. A morte se mostra em “Mon dieu”, onde se reflete a profundidade da tragédia, que sobrevive a uma história de amor.

Com dezoito bailarinos em cena, o espetáculo promete encantar as plateias das cidades por onde passará a turnê 2023.

SERVIÇO:

Trilogia

Data: 26 de Outubro (Quinta-feira)

Local: Teatro Planalto do Centro de Convenções Ulysses

Horário: 21h

Classificação Indicativa: 12 anos

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990

INGRESSOS:

POLTRONA VIP – R$ 120,00*

POLTRONA ESPECIAL – R$100,00*

*Estudantes, maiores de 60 anos, professores e portadores de necessidades especiais mediante comprovação de benefício; doador de 1kg de alimento não perecível.

PONTO DE VENDAS:

www.bilheteriadigital.com